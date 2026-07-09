Revelado: por qué el Manchester United corre para vender a Marcus Rashford antes del 8 de agosto

Según The Sun, el Manchester United quiere cerrar el traspaso de Rashford antes de viajar a Irlanda el 8 de agosto. La plantilla volará a Dublín desde Gotemburgo, tras el amistoso contra el París Saint-Germain, para iniciar la preparación veraniega.

El club espera que, el 9 de agosto, regresen todos los mundialistas. Como Rashford está con la selección, el United tiene un margen muy breve para concretar la salida del jugador de 28 años.







