Revelado: por qué el «loco» regreso de Jose Mourinho al Real Madrid ha dejado a Portugal en estado de shock

En su presentación, Mourinho proyectó una imagen más calmada y conciliadora, un contraste evidente con su famosa personalidad combativa. Cristovao señala que se produjo un fenómeno similar cuando llegó por primera vez al Benfica, impulsado por el deseo de volver a asentarse en la cima.

«Ha cambiado porque ha pasado por mucho y, de alguna manera, ha dejado la élite del fútbol mundial», observó el periodista. «Aquí, cuando llegó, tuvimos exactamente la misma sensación. Parecía cambiado, parecía otra persona. Más amable y más tranquilo.

«Una cosa es cuando llega y otra muy distinta es cuando la situación, las preguntas y los partidos se vuelven más difíciles a su alrededor. Y ahí te diría que sí, es un Mourinho con más años, pero el mismo Mourinho en el fondo».