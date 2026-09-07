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Revelado: por qué el crucial gol del empate de Riccardo Calafiori para el Arsenal fue anulado por el VAR contra el Chelsea
El Arsenal se repone del sorprendente gol tempranero del Chelsea
El Arsenal se recuperó de un inicio desastroso para lograr una emocionante victoria por 2-1 sobre el Chelsea en un trepidante derbi londinense de la Premier League. El Arsenal se vio por detrás en el marcador antes de que se cumplieran dos minutos en el Emirates Stadium.
Rogers, del Chelsea, dejó atónita a la afición local con una volea soberbia para abrir el marcador. Los visitantes aprovecharon que el Arsenal no despejó adecuadamente una falta colgada por el capitán del Chelsea, Reece James. El balón suelto acabó cayéndole perfectamente a Rogers en la frontal del área. Pese a no golpearla de forma totalmente limpia, el hombre de 117 millones de libras vio cómo su volea superaba a David Raya y se colaba en la escuadra baja.
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El Arsenal apretó de inmediato y creyó haber empatado apenas 12 minutos después de que arrancara el frenético partido de ida y vuelta. Calafiori empujó el balón a la red desde cerca y desató unas celebraciones desenfrenadas.
El caos comenzó cuando Joao Pedro no logró despejar un primer lanzamiento de falta de Declan Rice, lo que provocó que varios jugadores del Arsenal se amontonaran en el área pequeña. Ezri Konsa remató al poste antes de que el portero del Chelsea, Emi Martinez, saliera con rapidez para blocar el rechace.
Calafiori acabó mandando el balón al fondo de la red, pero el VAR intervino rápidamente. Los árbitros determinaron que Konsa estaba en fuera de juego cuando el defensa italiano realizó su disparo, dejando al estadio en una incredulidad momentánea mientras las repeticiones confirmaban la decisión correcta.
Havertz marca contra su exequipo
A pesar de la amarga frustración con el VAR, los aficionados del Arsenal no tuvieron que esperar mucho para encontrar un motivo legítimo de celebración. Havertz dio un paso al frente para igualar el partido en el minuto 25 con una brillante acción ante su antiguo club.
El delantero internacional alemán midió su desmarque a la perfección y se mantuvo habilitado por muy poco al recibir el balón en el carril derecho. Después, Havertz avanzó con decisión por la frontal del área para generarse un hueco.
Armó un potente disparo de zurda que superó las yemas de los dedos de Martinez, metiendo de nuevo al Arsenal en el partido y devolviéndole el impulso antes del descanso.
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Odegaard sella la victoria del derbi para el Arsenal
Apoyándose en su trabajado gol del empate, el Arsenal salió con fuerza en la segunda parte para darle completamente la vuelta al derbi. Odegaard asestó el golpe decisivo en el minuto 50 para completar la remontada. El influyente mediapunta vio puerta para sellar una enorme victoria por 2-1, asegurando que los locales se llevaran los tres puntos de un encuentro caótico y exigente.
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