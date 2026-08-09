La decisión de dejar fuera a Jones de la convocatoria para el penúltimo amistoso del verano no fue, como algunos temían, una señal directa de una inminente salida del club. En cambio, la decisión táctica estuvo motivada por el cuidado físico tras un calendario extenuante durante la reciente gira del club por Estados Unidos. Según Liverpool Echo, Jones se quedó fuera como una medida puramente de precaución después de que el jugador de 25 años advirtiera una pequeña molestia física durante las sesiones de entrenamiento previas al partido ante el Mónaco.

Aunque no se cree que la lesión sea grave, el momento ha suscitado lógicamente escrutinio dado el estatus actual del jugador dentro de la plantilla. Bajo las órdenes del nuevo entrenador, Andoni Iraola, Jones ha estado trabajando duro para adaptarse a un nuevo sistema táctico, acumulando minutos importantes durante la gira de alto perfil por Estados Unidos. Sin embargo, el recurrente problema de las cuestiones físicas sigue persiguiendo al conjunto de Merseyside, recordando a los aficionados la crisis de lesiones que descarriló buena parte de la temporada anterior.