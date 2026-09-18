Getty Images Sport
Traducido por
Revelado: por qué el Barcelona rechazó a Carlos Espi antes del despegue del delantero rumbo al Real Madrid
El fichaje fallido del Barça
El Barcelona podría estar lamentando ya una importante decisión de mercado tomada este verano tras una ventana caótica. Según los informes, el club catalán rechazó la oportunidad de fichar al prometedor delantero español Espi cuando fue puesto en el mercado.
En lugar de cerrar su llegada al Camp Nou, el atacante de 21 años finalmente fichó por su histórico y feroz rival, el Madrid. Espi está disfrutando ahora de un inicio muy alentador bajo los focos del Santiago Bernabéu.
Según el medio español Cadena SER, el talentoso delantero fue ofrecido expresamente al Barcelona antes de su marcha al Madrid. Sin embargo, el Barça acabó optando por buscar otras opciones para reforzar su ataque mientras apuntala su plantilla.
- Getty Images Sport
Precio y tiempo de juego
Antes de que se abriera el mercado de verano, Espi había impresionado enormemente a los ojeadores mientras jugaba en el Levante. Marcó 13 goles entre todas las competiciones y se consolidó como uno de los talentos nacionales con más proyección del país.
Sin embargo, el Barça rechazó de plano la valoración de 25 millones de euros que hacía el Levante del joven delantero. Con Raphinha asumiendo un papel cada vez más influyente en el once inicial, la cúpula del club consideró que no podía garantizarle a Espi los minutos habituales que necesitaba.
En consecuencia, la directiva decidió no realizar un compromiso financiero importante por un jugador al que se veía simplemente como una opción de rotación en la plantilla. Esta vacilación abrió de inmediato la puerta para que el Madrid entrara en escena y se asegurara su codiciada firma.
La vida después de Robert Lewandowski
El Barcelona rastreaba desesperadamente el mercado en busca de un nuevo nueve tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS. Su prioridad absoluta era Julian Alvarez, pero el Atlético de Madrid se negó en redondo a venderlo pese a una oferta superior a los 100 millones de euros.
Obligado a valorar opciones alternativas en un mercado complicado, el Barça elaboró rápidamente una lista de objetivos secundarios. Según se informa, en esa lista de respaldo estaban Eli Junior Kroupi, Espi y el delantero del Arsenal Gabriel Jesus, que no contaba.
Finalmente, el conjunto azulgrana decidió ir a por la opción más asequible que tenía a su alcance. Cerró un traspaso de 10 millones de euros por Jesus, poniendo fin de forma definitiva a su breve interés en el destacado jugador del Levante de 21 años.
- AFP
Causando un impacto inmediato
Aunque el Barça finalmente se decantó por Jesus, Espi no ha tardado absolutamente nada en demostrar su valía en la capital española. Aunque todavía no es un titular indiscutible en el Real Madrid, el joven ha sabido aprovechar sus limitados minutos sobre el césped.
Ya ha marcado dos goles cruciales con sus famosos nuevos colores. Su contribución más destacada llegó el pasado martes, cuando marcó un dramático gol de la victoria en el último minuto para asegurar un emocionante triunfo por 3-2 sobre el Elche.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias