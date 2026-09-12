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Revelado: por qué Bruno Fernandes se vio obligado a jugar los 90 minutos contra el Sabah mientras el capitán del Manchester United fue visto cojeando antes del derbi de Mánchester
El factor del cansancio para el capitán del United
Fernandes ha soportado un exigente inicio de la nueva campaña, al disputar todos y cada uno de los minutos de los primeros cuatro partidos del Manchester United. El jugador de 32 años ha seguido siendo una figura clave para el equipo de Carrick, con cuatro goles en ese periodo, incluido un tanto vital en la reciente victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah FK en Old Trafford. Sin embargo, esa carga de trabajo prolongada parece haber pasado factura de inmediato, con unas imágenes virales posteriores al partido en las que se ve al capitán cojeando ostensiblemente junto al personal médico mientras salía del estadio.
Carrick admitió que, aunque pretendía rotar a su plantilla, el desarrollo del partido ante el Sabah hizo que Fernandes tuviera que seguir sobre el césped hasta el pitido final. El técnico es plenamente consciente de las exigencias físicas que está soportando su capitán talismán, pero insistió en que la decisión de mantenerlo en el campo fue una cuestión de necesidad durante el encuentro.
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Carrick explica el dilema de la sustitución
Al abordar la decisión de dejar a Fernandes en el campo mientras otros fueron sustituidos, Carrick apuntó a las limitaciones de las actuales reglas de sustituciones y a las necesidades tácticas del equipo durante la segunda parte. «¡Solo teníamos cinco cambios! Tuvimos que tomar ciertas decisiones sobre cómo iba a ser eso», dijo Carrick. «Pero, por supuesto, es como cualquier otro. Ha jugado muchísimo, pero creo que estamos desarrollando el grupo y la plantilla para poder asumir eso de diferentes maneras».
El técnico del United no tardó en hacer una promesa al jugador, al reconocer que necesita un descanso para garantizar su continuidad a lo largo de una temporada cargada de partidos. Carrick profundizó sobre la situación concreta ante el Sabah y añadió: «Esta noche fue simplemente una de esas situaciones, había decisiones que tomar y al final se quedó en el campo».
Preocupaciones defensivas y el estado de Shaw
Fernandes no es el único quebradero de cabeza para Carrick de cara al duelo de altos vuelos del domingo contra el Manchester City. Luke Shaw fue una ausencia destacada en la convocatoria para medirse al Sabah, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para el derbi. Carrick se mostró cauto al ofrecer una actualización sobre el estado del internacional inglés, al afirmar: "Tendremos que verlo. Simplemente lo cuidamos un poco de cara al partido de esta noche. No estaba preparado al 100 %, así que no quisimos arriesgar. Veremos cómo está en los próximos dos días más o menos".
La posible ausencia de Shaw supondría un golpe importante para el Manchester United mientras se prepara para medirse a un City que se ha mostrado muy eficaz en el último tercio del campo. Carrick está equilibrando la necesidad de solidez defensiva con la realidad del estado físico de sus jugadores.
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Gestionar la carga de Rashford y Sesko
Aunque las lesiones son motivo de preocupación, Carrick pudo ofrecer una actualización más positiva sobre Marcus Rashford, que también se perdió la acción entre semana. El entrenador confirmó que la ausencia de Rashford fue puramente táctica para garantizar que se mantenga en la mejor condición física de cara al fin de semana. «Un poco de eso, sí, y también intentar repartir un poco la carga, hasta cierto punto», explicó Carrick cuando le preguntaron si la decisión había sido por precaución.
Carrick destacó la importancia de integrar nuevo talento como Benjamin Sesko, que se benefició de la rotación contra el Sabah. «Tenemos buenas opciones, así que estamos intentando mantener frescos a todos, pero hasta un punto en el que Ben pueda tener buenos minutos esta noche y ponerle al día», concluyó el entrenador.
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