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Revelado: por qué Barcelona y Real Madrid no están en la jornada inaugural de La Liga
Jornada inaugural dividida para LaLiga
La Liga regresa este fin de semana con un formato singular, ya que la primera jornada contará con solo seis partidos. De forma clave, los gigantes de la máxima categoría española Barcelona y Madrid no entrarán en acción. El Deportivo Alavés recibe al Getafe en el partido inaugural el sábado por la tarde, seguido del Sevilla contra el Rayo Vallecano. Racing de Santander, Espanyol, Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid también jugarán en un inicio de calendario escalonado.
El inusual fin de semana inaugural es el resultado de un acuerdo entre La Liga y el sindicato de futbolistas de España, la AFE. El pacto impone un descanso obligatorio para los jugadores cuyas selecciones alcanzaron las semifinales del Mundial.
- AFP
El acuerdo sindical obliga a ajustar el calendario
LaLiga insistió inicialmente en arrancar la temporada 2026-27 el 15 de agosto, pese a que otras grandes ligas europeas empezaban más tarde. Sin embargo, la AFE se opuso para proteger los derechos de descanso de los jugadores en virtud de su convenio colectivo, según The Athletic.
La victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial, el 19 de julio, implicó que estrellas como Lamine Yamal, del Barcelona, y Marc Cucurella, del Real Madrid, necesitaran más tiempo para recuperarse. Tras meses de debate, los clubes de LaLiga acordaron por unanimidad el 9 de junio dividir la primera jornada. La federación española de fútbol aprobó el calendario el 30 de junio, aunque el Real Madrid no envió representantes a ninguna de las dos reuniones.
Las estrellas del Mundial reciben un periodo de recuperación ampliado
Varias estrellas clave apenas acaban de regresar a los entrenamientos de pretemporada tras sus compromisos internacionales de verano. El cuarteto del Barcelona formado por Yamal, Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsi no retomó los entrenamientos hasta el miércoles.
La situación es idéntica en Madrid. Cucurella se perdió la victoria por 1-0 del Real Madrid en el amistoso ante el Deportivo del miércoles por la noche, junto a Jude Bellingham, Kylian Mbappe y Aurelien Tchouameni.
Este descanso extra da al Barcelona más tiempo de preparación antes de comenzar la defensa de su título en Elche el domingo 23 de agosto. Jose Mourinho debutará en su segunda etapa como entrenador del Madrid en el campo del Espanyol el sábado 22 de agosto.
- AFP
Se avecina un cargado calendario de agosto
Los partidos aplazados de ambos pesos pesados han sido reprogramados para finales de agosto. El Barcelona recibirá al Athletic Club en el Camp Nou el jueves 27 de agosto, mientras que el Madrid dará la bienvenida a la Real Sociedad en el Bernabéu el miércoles 26 de agosto. El inicio escalonado garantiza que se disputen partidos de Liga casi todos los días entre el 15 y el 31 de agosto.
Repartir los encuentros a lo largo de finales de agosto también ayuda en la planificación por el clima local. Las altas temperaturas en muchas ciudades españolas hacen que los partidos nocturnos sean esenciales para la salud y la seguridad de los jugadores.
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