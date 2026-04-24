Revelado poco después de su despido: al parecer, los jugadores del Chelsea tenían un apodo desagradable para el exentrenador Liam Rosenior

Tras un paso exitoso por el Racing de Estrasburgo, club asociado al Chelsea en Francia, Rosenior llegó en enero para reemplazar en Londres al destituido Enzo Maresca. Sin embargo, al mando de una plantilla repleta de estrellas, Rosenior habría sufrido problemas de autoridad, como indica su supuesto apodo.

Al principio los resultados fueron buenos, pero en las últimas ocho oficiales el Chelsea ha perdido siete y en tres no ha marcado. Como consecuencia, los londinenses cayeron eliminados de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain y han caído hasta el octavo puesto de la Premier League.