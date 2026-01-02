Getty Images Sport
Revelado: Los planes de Chelsea para la ventana de transferencias de enero tras la dramática salida de Enzo Maresca
Chelsea despide a Maresca en Año Nuevo
La tensa relación de Maresca con los propietarios del Chelsea se hizo pública a mediados de diciembre cuando cuestionó a los dirigentes y oficiales por encima de él. Después de finalmente poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar al vencer al Everton, el ex entrenador del Leicester City lamentó las "peores 48 horas" que había experimentado desde su llegada a Stamford Bridge, pero pareció dejar atrás esa diatriba con otra victoria, esta vez contra el Cardiff City en la Carabao Cup.
Sin embargo, los buenos tiempos no iban a durar, ya que el Chelsea fue retenido en un empate ante el Newcastle United antes de ser derrotado en casa por el Aston Villa. El último partido de Maresca a cargo terminó siendo el empate 2-2 con el Bournemouth, un resultado que los mantuvo en la quinta posición en la Premier League, a tres puntos del Liverpool, que ocupa el cuarto lugar.
Un comunicado del club decía: "El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca se han separado. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.
"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluyendo la clasificación para el fútbol de la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro."
Jugadores jóvenes listos para salir de Stamford Bridge
El modelo reciente de reclutamiento del Chelsea se ha centrado en hacer grandes inversiones en jugadores jóvenes con la esperanza de que esas promesas cumplan su potencial en el oeste de Londres o sean vendidos con ganancias. Estrellas más consolidadas como Noni Madueke, Christopher Nkunku, Joao Felix y Djordje Petrovic fueron algunos de los que salieron en la ventana de verano más reciente, mientras que también hubo salidas de jugadores como Lesley Ugochukwu, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Armando Broja y Carney Chukwuemeka.
Este mes, se espera que más jugadores salgan, ya sea de forma permanente o temporal. BBC Sport afirma que el Chelsea está interesado en vender a Raheem Sterling y Axel Disasi, dos jugadores que no pudieron mover durante el verano. Sterling fue enviado al Arsenal en préstamo la temporada pasada, pero ha sido excluido desde su regreso, mientras que Disasi ha sido objetivo del equipo de la Serie A, Roma.
Se puede permitir que el atacante de 19 años Tyrique George salga en busca de más fútbol regular en el primer equipo, pero no se espera que el portero suplente Filip Jorgensen y los jóvenes defensores Josh Acheampong y Jorrel Hato tengan salidas en préstamo sancionadas este mes.
No se esperan fichajes permanentes entrantes
La ventana de enero es conocida por ser difícil para realizar negocios, ya que muchos clubes no están interesados en perder jugadores a mitad de temporada. Se cree que el Chelsea no está planeando fichajes permanentes para su equipo por el momento, pero su mano podría verse forzada si surgen lesiones u oportunidades demasiado buenas para dejar pasar.
Dicho esto, el club aún intentará sondear posibles llegadas pero con la intención de que estos fichajes lleguen en verano en lugar de en invierno.
El entrenador novato dirigirá al Chelsea contra el Man City
El asunto más urgente en Stamford Bridge actualmente es encontrar un nuevo entrenador del primer equipo para reemplazar a Maresca, con el jefe de Estrasburgo, Liam Rosenior, considerado como el principal candidato en este momento. Mientras tanto, el entrenador del equipo Sub-21, Calum McFarlane, ha sido encargado de liderar al Chelsea en su próximo enfrentamiento con el Manchester City el domingo.
El lateral izquierdo Marc Cucurella puede no recuperarse de un problema de isquiotibiales a tiempo para participar el fin de semana, mientras que Levi Colwill, Dario Essugo y Romeo Lavia también están indisponibles.
