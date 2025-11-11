Getty Images Sport
Revelado: El plan del Real Madrid para proteger a Franco Mastantuono tras la lesión de Lamine Yamal
Mastantuono diagnosticado con pubalgia después de un sólido comienzo en Madrid
Desde su llegada desde River Plate en un espectacular acuerdo de 45 millones de euros, Mastantuono se ha ganado un lugar entre los aficionados del Real Madrid. El joven talento argentino debutó en el primer partido de la temporada contra Osasuna, ingresando como suplente en los últimos 22 minutos. Desde entonces, ha participado en ocho encuentros de LaLiga y en tres de la Champions League, comenzando en nueve de esos partidos y consolidándose como extremo derecho.
Aunque solo registra un gol y una asistencia, su juego completo, su capacidad para encontrar espacios, su energía, hambre y determinación lo han convertido en un perfil destacado dentro del sistema del entrenador Xabi Alonso.
Sin embargo, el joven delantero sufrió su primer contratiempo como jugador del Real Madrid antes del viaje de Champions al Liverpool la semana pasada. El club confirmó que Mastantuono fue diagnosticado con pubalgia, la misma lesión que ha afectado a Lamine Yamal en las últimas semanas. Como consecuencia, se perdió el partido contra el Rayo Vallecano el fin de semana, y aún no hay un cronograma de recuperación definido.
El plan del Real Madrid para recuperar a Mastantuono
Sin embargo, la publicación española AS ha detallado los pasos que Los Blancos están tomando para asegurar que la recuperación de Mastantuono sea lo más fluida posible. Aunque la pubalgia del joven delantero se ha prolongado varias semanas, su primera ausencia oficial solo se registró en el partido contra el Liverpool. Nadie en el Real Madrid fija una fecha concreta de retorno, ni siquiera el personal médico; su progreso dependerá completamente de cómo se sienta cada día. Por ahora, el adolescente argentino continúa su recuperación fuera del campo, con un optimismo cauteloso de que podría retomar entrenamientos ligeros durante el receso internacional.
A pesar de sus reducidos minutos, y siendo el jugador con el décimo mayor tiempo en cancha del equipo, ni el club ni Mastantuono están preocupados. Esta etapa se considera parte de su desarrollo natural, y su menor participación antes de la lesión se interpreta como una fase normal de progresión, no como un contratiempo.
En Valdebebas, el personal del Real Madrid suele citar ejemplos como Vinicius Junior, Rodrygo, Federico Valverde y Endrick, recordando que las jóvenes promesas necesitan tiempo para adaptarse. Todos ellos llegaron a una edad similar y pasaron por una integración gradual. En comparación, los primeros meses de Mastantuono se valoran como un éxito, validando el plan a largo plazo del club para su desarrollo.
Real Madrid pone énfasis en fortalecer la parte inferior del cuerpo de Mastantuono
Durante su período de recuperación, se pondrá un gran énfasis en la preparación física. Cuando Mastantuono debutó en River Plate, contaba con un talento natural, pero necesitaba desarrollar su potencia física. Bajo la supervisión del club, siguió un régimen estricto para aumentar su masa muscular sin perder agilidad. Trabajando estrechamente con los entrenadores, ganó alrededor de 10 kilogramos de músculo de manera controlada, asegurando que su estilo de juego se mantuviera fluido, dinámico y explosivo.
En Madrid, su recuperación física seguirá un enfoque distinto. La prioridad ya no es la fuerza de la parte superior del cuerpo, sino la potencia de la parte inferior y la estabilidad del núcleo, áreas clave para prevenir problemas musculares que suelen afectar a jugadores explosivos como él. El programa busca mejorar el equilibrio, la aceleración y la resistencia, reforzando la zona más afectada por su actual lesión en la ingle.
Real Madrid decidido a convertir a Mastantuono en una estrella mundial
La pubalgia es notoriamente persistente, pero tanto Mastantuono como el personal médico ven esta pausa como una oportunidad para una recuperación completa. El proceso será gradual: reconstruir la fuerza, retomar el trabajo con el balón y, solo entonces, reincorporarse al entrenamiento completo con el equipo.
En Madrid no hay sensación de alarma, solo confianza. La lesión no se considera un contratiempo, sino un paso más en la evolución a largo plazo del joven talento. El plan sigue siendo el mismo: avanzar con cuidado, mantener la paciencia y preparar a uno de los jugadores más prometedores del fútbol para las exigencias del nivel élite.
La temporada en curso y la carrera de Mastantuono aún tienen un largo camino por delante. El internacional argentino ha demostrado con creces su capacidad con la camiseta blanca, y se perfila como un elemento clave para Xabi Alonso tras su recuperación. Además, otra motivación importante es la posibilidad de formar parte del equipo de Argentina de Lionel Scaloni en el próximo Mundial, un escenario que podría simbolizar el traspaso del legado de Lionel Messi a una nueva generación.
