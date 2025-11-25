Getty Images
Revelado: Lionel Messi alcanzó un acuerdo completo para regresar al Barcelona en 2023 con contrato oficial firmado
Messi no tuvo la despedida que merecía en Cataluña
La leyenda argentina no pudo despedirse en el campo de Cataluña cuando anunció su emotiva salida del Barcelona en 2021, tras la expiración de su contrato. En ese momento, el club no pudo financiar su renovación debido a graves restricciones económicas, por lo que Messi se marchó al Paris Saint-Germain como agente libre.
Durante sus dos años en la capital francesa, cumplió además su sueño de toda la vida al ganar la Copa del Mundo con Argentina, llevando a La Albiceleste a su tercer título en Catar.
El regreso casi se realizó en 2023
Según Sport, Messi expresó su deseo de regresar al Barcelona por primera vez en enero de 2023, contactando al entonces entrenador Xavi Hernández. Los excompañeros habían compartido grandes éxitos como jugadores, y Xavi consideraba que la vuelta de Messi elevaría aún más el nivel de la plantilla, que finalmente se coronó campeona de LaLiga 2022-23.
En los meses siguientes, ambos mantuvieron un contacto constante para intentar hacer realidad el regreso. Xavi incluso habló con el padre de Messi, Jorge, y mantuvo informado al presidente del club, Joan Laporta, quien se mostró entusiasmado ante la posibilidad. Además, el director de fútbol, Mateu Alemany, comunicó a Xavi que LaLiga había dado el visto bueno a la transferencia.
El colapso repentino en las negociaciones
Sport añade que todo iba según lo planeado: los gigantes catalanes incluso redactaron un contrato de dos años para que Messi lo firmara en cuanto se convirtiera en agente libre en el verano de 2023. Sin embargo, en abril, Jorge Messi llamó a Xavi con una devastadora actualización: “Me dicen que no va a suceder, que LaLiga no da la aprobación”.
Pronto, el Barcelona entendió que su regreso no sería viable financieramente dentro de las normas de registro de jugadores de LaLiga. Cansado de esperar, Messi finalmente decidió unirse al Inter Miami.
¿Está Messi listo para un regreso al Barcelona?
No hay posibilidad de que Messi regrese de forma permanente al Barcelona, ya que continúa persiguiendo su sueño americano con el Inter Miami en la MLS. Recientemente, firmó un nuevo contrato de tres años que lo mantendrá en Estados Unidos hasta la temporada 2028, más allá de su 40 cumpleaños.
El Barcelona también se ha alejado de la idea de un préstamo durante la temporada baja de la MLS. Joan Laporta declaró en una reciente entrevista: “El regreso de Leo Messi como jugador es simplemente irreal. Por ahora tiene contrato con el Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado; si vives en el pasado, difícilmente avanzas.”
Messi volverá a la acción con los Herons el 29 de noviembre, cuando enfrenten al New York City FC en la final de la Conferencia Este. A sus 38 años, el astro argentino está a solo dos partidos de llevar a Miami a su primer título de la MLS Cup.
