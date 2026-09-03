Aunque el Arsenal estaba desesperado por reforzar su delantera tras las salidas de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta seguía sin estar convencido por el perfil de Fofana.

Según The Athletic, Arteta tenía dudas sobre la capacidad del extremo de 21 años para adaptarse a las durísimas exigencias físicas y al alto ritmo de la Premier League. A pesar de la innegable calidad técnica y velocidad de Fofana, el cuerpo técnico temía que pudiera tener dificultades para influir de inmediato en los partidos de la manera requerida por un equipo que aspira al título.



