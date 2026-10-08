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Revelado: las CUATRO sorprendentes exigencias que JJ Gabriel le hizo al Manchester United antes de su impactante petición de salida
El United rechaza la petición de salida de su joven promesa
El Manchester United ha rechazado una petición formal de los representantes de JJ Gabriel para cancelar la inscripción del adolescente. El prodigio de 16 años había sido señalado como una futura piedra angular del club, con una hoja de ruta clara hacia el primer equipo ya establecida. Según Manchester Evening News, el United hizo grandes esfuerzos para que se sintiera valorado, organizando una presentación con Sir Alex Ferguson y manteniendo una reunión con el exentrenador Ruben Amorim para explicarle su futuro.
A pesar de haber jugado con el primer equipo de Michael Carrick durante la pretemporada y de entrenarse con regularidad con el primer equipo, el entorno de Gabriel optó por impulsar una salida repentina. La petición de rescisión del contrato ha dejado al United luchando por retener a un talento que la pasada temporada ganó el premio al Jugador de la Temporada de la U18 Premier League y que comenzó la nueva campaña con un hat-trick en la UEFA Youth League.
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Exigencias de dorsales y entrenamiento con el primer equipo
Aunque el United ha mantenido las conversaciones en privado, las informaciones indican que el entorno de Gabriel presentó condiciones estrictas para seguir en Mánchester. Según ESPN, el club había aceptado inicialmente una petición para asignar al adolescente el dorsal 77 para la temporada actual. El Manchester United también dio el inusual paso de solicitar a la Premier League que permitiera al jugador de 16 años llevar 'Gabriel JR' en la espalda.
Sky Sports asegura que la familia de Gabriel también trazó una línea roja en lo referente a su rutina diaria en Carrington. Presuntamente, al mediapunta se le indicó que no se reincorporara a la pretemporada junto al resto del equipo sub-21. En su lugar, sus representantes esperaban que entrenara exclusivamente con el primer equipo, al considerar inaceptable para el prometedor joven un regreso a la estructura de la academia.
Ultimátums por minutos de juego y enormes exigencias salariales
Las exigencias de los representantes de Gabriel también se extendían a su participación competitiva. El Manchester Evening News informó de que su entorno solicitó un mínimo garantizado de 20 minutos de juego repartidos en tres partidos concretos contra Sabah, Brighton y Bournemouth. El United rechazó de plano este ultimátum, lo que llevó a que el adolescente quedara fuera tanto de la lista A de la Champions League como de la convocatoria para el partido de la Carabao Cup.
Las expectativas económicas resultaron ser otro obstáculo importante. The Times informa de que el Bayern de Múnich está siguiendo de cerca la situación, pero sigue siendo muy reacio a satisfacer las desorbitadas exigencias salariales de siete cifras del adolescente. Si Gabriel se hubiera quedado en Mánchester, habría podido firmar un preacuerdo, pero los importantes ultimátums económicos y deportivos de su entorno han paralizado por completo las negociaciones.
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Concentración en Cataluña en medio del interés europeo
Como el United se niega a rescindir su inscripción, Gabriel tiene oficialmente prohibido fichar por otro club inglés rival hasta el próximo verano. Para forzar la situación, el adolescente se ha trasladado al extranjero para mantener su forma física. El prodigio de 16 años está entrenándose, según se informa, con un entrenador personal en el British School Stadium de Castelldefels, Barcelona.
Un lucrativo traspaso a Europa sigue siendo su vía de escape más probable, siempre que tenga pasaporte europeo a través de sus padres. Según se informa, el Barcelona está deseando aprovechar sus frecuentes visitas a la ciudad, mientras pesos pesados como el Real Madrid y el Bayern de Múnich siguen de cerca el pulso.
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