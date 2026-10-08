El Manchester United ha rechazado una petición formal de los representantes de JJ Gabriel para cancelar la inscripción del adolescente. El prodigio de 16 años había sido señalado como una futura piedra angular del club, con una hoja de ruta clara hacia el primer equipo ya establecida. Según Manchester Evening News, el United hizo grandes esfuerzos para que se sintiera valorado, organizando una presentación con Sir Alex Ferguson y manteniendo una reunión con el exentrenador Ruben Amorim para explicarle su futuro.

A pesar de haber jugado con el primer equipo de Michael Carrick durante la pretemporada y de entrenarse con regularidad con el primer equipo, el entorno de Gabriel optó por impulsar una salida repentina. La petición de rescisión del contrato ha dejado al United luchando por retener a un talento que la pasada temporada ganó el premio al Jugador de la Temporada de la U18 Premier League y que comenzó la nueva campaña con un hat-trick en la UEFA Youth League.



