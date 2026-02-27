Getty Images Sport
Revelado: la verdad detrás de la «solicitud de traspaso» de Marc Guiu, mientras la estrella del Chelsea lucha por jugar en Stamford Bridge
El camino de Guiu no ha sido nada fácil.
Tras llegar con grandes expectativas desde Barcelona en 2024 por un precio aproximado de 5 millones de libras, el joven se ha visto relegado a un segundo plano en la plantilla del primer equipo. La trayectoria de Guiu esta temporada no ha sido nada fácil. Inicialmente cedido al Sunderland para adquirir la experiencia que tanto necesitaba en el fútbol inglés, su estancia en el Stadium of Light se vio interrumpida de forma inesperada. Los Blues activaron una cláusula de rescisión tras una serie de cambios en la plantilla de Londres, entre los que destacan el fichaje estrella de Nicolas Jackson por el Bayern de Múnich y la lesión recurrente de Liam Delap. Esto dejó al club sin delanteros centro, lo que obligó a Guiu a volver a un entorno de alta presión en el que le ha costado encontrar su ritmo, acumulando solo 235 minutos de juego en la Premier League desde su regreso.
- Getty Images Sport
Aclaración sobre los rumores sobre el delantero
Guiu tiene contrato hasta 2029, un compromiso a largo plazo que ilustra la confianza inicial del club en su potencial, pero la realidad del fútbol profesional a menudo dicta que la falta de minutos conduce a conversaciones difíciles cuando finalmente se reabre el mercado de fichajes en junio.
Sin embargo, el entorno del jugador de 20 años se ha apresurado a desmentir estos rumores. Según informa Sport, fuentes cercanas al jugador han aclarado que no se ha presentado ninguna solicitud formal de traspaso a la directiva del Chelsea. Si bien es innegable que el exjugador de La Masía ha atravesado un periodo difícil en cuanto a la selección, su círculo más cercano mantiene que sigue comprometido con el proyecto del nuevo entrenador, Liam Rosenior.
La postura táctica de Rosenior
A pesar de la falta de minutos, el entrenador Rosenior ha expresado abiertamente su apoyo al delantero, haciendo hincapié en que su valor para el equipo va más allá de marcar goles. Rosenior, que recientemente tomó las riendas en Stamford Bridge, ha implementado un sistema de presión alta que exige un enorme esfuerzo físico a sus delanteros. A principios de este mes, al hablar sobre sus opciones en ataque, el técnico explicó las cualidades que prioriza a la hora de seleccionar su once inicial, y señaló que está satisfecho con las contribuciones de sus jugadores suplentes durante una etapa muy ajetreada de la temporada.
«Eso es lo primero que busco en mis delanteros: gente que contribuya a que ganemos los partidos de fútbol. Todos los delanteros quieren marcar goles, por eso juegan al fútbol, pero Liam defiende desde la delantera increíblemente bien, al igual que Joao. Si nos fijamos en la mayoría de los jugadores y sus carreras, normalmente es en la segunda temporada cuando despegan. Ha tenido algunas lesiones. Estoy muy contento con Joao [Pedro] y Liam. Marc Guiu ha estado muy bien y eso tiene que continuar para que tengamos éxito», declaró Rosenior.
- Getty Images Sport
Consideraciones futuras y planes para el verano
Aunque los rumores inmediatos sobre una solicitud de traspaso se han apagado, el futuro a largo plazo del talentoso delantero sigue siendo objeto de debate. La enorme plantilla del Chelsea y la constante necesidad de equilibrar las cuentas mediante la venta de jugadores hacen que todos los miembros del equipo estén bajo constante escrutinio. El próximo mercado de fichajes de verano probablemente será un momento decisivo tanto para el jugador como para el club. Aunque el entorno del jugador insiste en que por ahora está contento, no descartan un traspaso si la situación no mejora al final de la temporada. Se entiende que el jugador, que tiene una gran confianza en sus propias habilidades, no descarta la posibilidad de que, una vez llegue el verano y se abra el mercado de fichajes en Europa, evalúe diferentes opciones para su futuro. Por ahora, la atención sigue centrada en el campo de entrenamiento y en convencer a Rosenior de que merece un puesto de titular en el equipo azul.
