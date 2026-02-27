Revelado: la verdad detrás de la «solicitud de traspaso» de Marc Guiu, mientras la estrella del Chelsea lucha por jugar en Stamford Bridge

A pesar de la falta de minutos, el entrenador Rosenior ha expresado abiertamente su apoyo al delantero, haciendo hincapié en que su valor para el equipo va más allá de marcar goles. Rosenior, que recientemente tomó las riendas en Stamford Bridge, ha implementado un sistema de presión alta que exige un enorme esfuerzo físico a sus delanteros. A principios de este mes, al hablar sobre sus opciones en ataque, el técnico explicó las cualidades que prioriza a la hora de seleccionar su once inicial, y señaló que está satisfecho con las contribuciones de sus jugadores suplentes durante una etapa muy ajetreada de la temporada.

«Eso es lo primero que busco en mis delanteros: gente que contribuya a que ganemos los partidos de fútbol. Todos los delanteros quieren marcar goles, por eso juegan al fútbol, pero Liam defiende desde la delantera increíblemente bien, al igual que Joao. Si nos fijamos en la mayoría de los jugadores y sus carreras, normalmente es en la segunda temporada cuando despegan. Ha tenido algunas lesiones. Estoy muy contento con Joao [Pedro] y Liam. Marc Guiu ha estado muy bien y eso tiene que continuar para que tengamos éxito», declaró Rosenior.