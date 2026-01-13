Revelado: Kylian Mbappe tomó un gran riesgo para intentar SALVAR el trabajo de Xabi Alonso en el Real Madrid
Alonso fuera tras el fracaso del Clásico del Madrid
Aunque la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España selló finalmente el destino de Alonso, informes desde Francia han revelado que Mbappe jugó el partido estando significativamente obstaculizado por una lesión en la rodilla. La decisión del capitán francés de salir al campo fue una apuesta calculada, impulsada por un deseo personal de proteger a un entrenador al que había llegado a admirar profundamente.
Según L'Équipe, Mbappe era plenamente consciente de que el enfrentamiento del Clásico en Arabia Saudita era efectivamente un referéndum sobre el mandato de Alonso. Al sentir que una derrota sería el golpe final para el proyecto, el delantero se puso a disposición a pesar de sufrir un esguince de rodilla que debería haberlo dejado fuera de acción hasta el 21 de enero. Fue un acto sacrificial del máximo goleador del club, que puso en riesgo su condición física a largo plazo con la esperanza de que su presencia pudiera cambiar el rumbo contra sus acérrimos rivales.
- AFP
Mbappé ignoró las advertencias médicas por la causa
La realidad médica que enfrentaba Mbappé antes de la final era dura. El esguince de rodilla que tenía era lo suficientemente serio como para que el personal médico del club hubiera programado su regreso para finales de enero. Sin embargo, la desesperación de la situación llevó a un cambio de planes. Se entiende que Alonso, consciente de la precariedad de su posición, presionó fuertemente para utilizar a su mejor jugador, aunque solo fuera para un papel de cameo hacia el final del partido.
Mbappé, cediendo a las súplicas de un cuerpo técnico al que tenía en alta estima, aceptó jugar. Contrariamente a los rumores que circulaban antes del partido, el internacional francés no recibió inyecciones para el dolor para superar el juego. En cambio, jugó a través de la incomodidad de manera natural, ignorando múltiples advertencias de los profesionales médicos sobre la amenaza de una recaída.
El riesgo era significativo; agravar un esguince de rodilla podría haber llevado a consecuencias mucho más dolorosas y una larga temporada al margen durante la crucial fase de eliminación de la Liga de Campeones. Que Mbappé estuviera dispuesto a ignorar estas advertencias destaca la gravedad de la crisis en el Real Madrid y la lealtad que la plantilla - o al menos su mayor estrella - sentía hacia el técnico vasco.
A pesar del sacrificio del ex estrella del Paris Saint-Germain, enfrentó fuertes críticas tras la derrota en la Supercopa. Desalentó a sus compañeros de equipo de dar un pasillo de honor a sus rivales victoriosos, a pesar de las afirmaciones de que Alonso les había instruido a seguir con las cortesías tradicionales.
Un vínculo especial truncado
La apuesta, en última instancia, no dio resultado. El Barcelona triunfó 3-2, y Alonso fue relevado de sus funciones poco después. Sin embargo, la relación entre el entrenador y su estrella permaneció intacta hasta el final. Dos horas después del anuncio oficial de la salida de Alonso, Mbappe fue el primer jugador del Real Madrid en romper el silencio, publicando un emotivo homenaje en las redes sociales.
"Fue corto pero un verdadero placer jugar para ti y aprender a tu lado," escribió Mbappe. "Gracias por confiar en mí desde el primer día. Te recordaré como un entrenador visionario y un gran conocedor del fútbol. Buena suerte en el futuro."
- Getty Images Sport
La era de Arbeloa comienza con descanso para el hombre estrella
Con la marcha de Alonso, el futuro inmediato de Mbappe implica un necesario período de recuperación. Alvaro Arbeloa ha sido nombrado como su sucesor, ascendiendo desde las categorías juveniles para ocupar el puesto más caliente en el fútbol. Aunque Arbeloa aún no conoce personalmente a Mbappe, tiene un aliado crucial en su cuerpo técnico: Antonio Pintus.
Sin embargo, es poco probable que Arbeloa haga la misma solicitud a Mbappe que hizo Alonso. Con la urgencia de salvar el empleo de un técnico ahora eliminada, se espera que prime el sentido común respecto a la forma física del jugador. Es poco probable que Mbappe participe en el enfrentamiento de la Copa del Rey contra el Albacete mañana, habiéndose perdido ya su primera sesión de entrenamiento con el nuevo entrenador.