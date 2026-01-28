Revelado: Florentino Pérez advirtió a Jude Bellingham y a otros cuatro jugadores del Real Madrid que 'cambien su actitud' en reuniones personales después del despido de Xabi Alonso
El presidente interviene para exigir un cambio cultural inmediato
El reciente resurgimiento en el Real Madrid ha sido ampliamente elogiado como el "efecto Arbeloa", pero nuevos informes desde España indican que la recuperación fue desencadenada por una intervención directa desde la sala de juntas. Según Cadena SER, el presidente del club, Pérez, sintió la necesidad de intervenir personalmente después del despido de Alonso, identificando la falta de intensidad y autoexigencia como las razones principales de los problemas del equipo.
Se informa que Pérez convocó a Bellingham a una cumbre privada para solicitar un cambio de actitud. Aunque el internacional inglés ha sido una figura emblemática desde su llegada, el presidente dejó claro que necesitaba ver más liderazgo y lucha durante esta turbulenta transición. El mensaje fue inequívoco: el nivel de desempeño había caído por debajo del estándar esperado, y la "actitud" del equipo debía cambiar de inmediato para detener la caída.
El hombre de 78 años también mantuvo conversaciones individuales con los talentos emergentes Arda Guler y Franco Mastantuono. Ambos jóvenes se habían desviado durante la era de Alonso, pero tras la charla de ánimo del presidente, han recuperado su chispa según los informes. Se describe a Mastantuono como parecido al jugador que era al inicio de la temporada, mientras que Guler ahora está más cerca del nivel que el club esperaba de él cuando fue fichado.
- Getty Images Sport
A Valverde y Camavinga se les dijo que dejaran de quejarse
La serie de reuniones de Pérez también abordó un problema latente relacionado con la disciplina posicional. Bajo el régimen anterior, los versátiles mediocampistas Federico Valverde y Eduardo Camavinga habían "retrocedido con quejas públicas" cuando se les pedía ocupar el puesto de lateral, un rol que ambos se han visto obligados a desempeñar debido a las lesiones.
La directiva del presidente para el par fue firme: las preferencias personales deben sacrificarse por el bien colectivo. Desde la intervención, el desacuerdo ha desaparecido según se informa. Cadena SER señala que ambos jugadores ahora están cumpliendo con estas funciones defensivas "sin una pizca" y rindiendo a un alto nivel.
Este cambio ha sido crucial para el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, permitiéndole cubrir vacantes en la defensa sin temor a disturbios en el vestuario. La implicación del presidente aseguró que Arbeloa entrara en un vestuario que ya había sido puesto en orden, con los jugadores entendiendo que "correr, jugar y la actitud" eran demandas innegociables desde lo más alto.
La atmósfera tóxica llevó a la salida de Alonso.
La necesidad de la intervención de Pérez destaca cuán tóxica se había vuelto la situación bajo Alonso. El entrenador vasco llegó con una reputación estelar desde el Bayer Leverkusen, pero duró solo unos meses en el cargo antes de ser relevado de sus funciones en enero. Su mandato estuvo marcado por una desconexión con los pesos pesados del equipo, quienes, según se informa, se resistieron contra sus sistemas tácticos rígidos y su percepción de micromanagement.
Informes sugieren que los jugadores veteranos se sintieron sofocados por los métodos de Alonso, añorando la libertad que disfrutaban bajo Carlo Ancelotti. La atmósfera en Valdebebas se deterioró a medida que los resultados empeoraban, con derrotas ante Liverpool, Manchester City y Celta de Vigo que aumentaban la presión sobre el entrenador. La gota que colmó el vaso fue la derrota por 3-2 ante Barcelona en la Supercopa de España, un resultado que convenció a la junta de que el proyecto había fracasado.
El exjugador del Madrid Gareth Bale incluso opinó sobre el despido, sugiriendo que Alonso no logró "mimar los egos" en el vestuario - un requisito previo para el éxito en el Bernabéu. La falta de aceptación por parte de las estrellas dejó al equipo luciendo desarticulado y apático, haciendo necesaria el cambio en el banquillo.
- Getty Images Sport
Arbeloa restablece el orden y los resultados
Desde que sustituyó a Alonso, Arbeloa ha supervisado una inmediata mejora en la fortuna del equipo. El exdefensor ha guiado al equipo a tres victorias consecutivas, incluyendo una goleada de 6-1 sobre el Mónaco y una dura victoria de 2-0 en Villarreal. El equipo ha marcado 12 goles y ha concedido solo cuatro en sus primeros cuatro partidos, señalando un regreso al fútbol potente y enérgico que los aficionados demandan.
Arbeloa ha eliminado en gran medida las instrucciones complejas de Alonso, recurriendo a un enfoque más pragmático que empodera el talento individual dentro del equipo. Con los problemas de "actitud" aparentemente resueltos gracias a la intervención de Pérez y las ataduras tácticas aflojadas por Arbeloa, el Real Madrid parece estar de nuevo en el camino correcto antes de su crucial choque de la Liga de Campeones contra el Benfica.