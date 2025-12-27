Revelado: Erling Haaland animó a Rayan Cherki a hacer su celebración en la gran victoria del Manchester City en Nottingham Forest
Cherki demostrando ser fundamental para el City
Fue el primer gol de liga de Cherki desde que anotó en el día inaugural de la temporada contra Wolves, pero mientras que ese primer gol solo coronó una victoria dominante del City, su esfuerzo contra Forest podría resultar crucial en la carrera por el título, ya que le dio a su equipo los tres puntos después de una actuación poco convincente en el City Ground.
Cherki ha anotado cinco goles en todas las competiciones esta temporada y lidera el camino en la máxima categoría de Inglaterra cuando se trata de asistencias, logrando su séptima asistencia de la campaña de liga al dar un pase a Tijjani Reijnders para que el equipo de Pep Guardiola tomara la delantera al inicio de la segunda mitad, que luego fue igualada por Omari Hutchinson.
El inicio de Cherki en el City, después de unirse desde el Lyon por solo 34 millones de libras en junio, fue interrumpido por una lesión de siete semanas, pero últimamente se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del equipo, contribuyendo a siete goles en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Y a principios de la semana, Haaland lo animó a imitar su famosa celebración si marcaba.
- Getty Images Sport
Haaland predijo que Cherki marcaría
Cherki le dijo a TNT Sports: "En la semana hablé con Erling y él dijo: 'Cuando marques, haz esta celebración', así que lo hice y estoy muy feliz. Cuando llegan los partidos, solo necesitamos una cosa: ganar. Obtenemos los puntos porque el campeonato es muy largo y muy difícil, así que hoy es una gran victoria. Es bueno para el equipo porque el juego no fue sencillo. Estoy muy orgulloso del equipo porque el campeonato es muy largo y la victoria es para ellos, así que necesitamos disfrutarlo. El próximo partido es muy importante para nosotros y estamos listos."
Guardiola: "Tres puntos realmente importantes"
Guardiola reconoció que el Forest había hecho que su equipo trabajara duro para lograr la victoria y elogió la actitud de su equipo por seguir adelante y ganar el partido después de ser igualados. El técnico del City dijo: "Todos los kilos que gané durante la Navidad, hoy los perdí. Estoy en forma de nuevo. Qué equipo ha formado San Dyche nuevamente. Esos son realmente, realmente, realmente tres puntos muy importantes.
"[Forest] es un equipo increíble, la manera en que juegan lo hacen de manera increíble. Igor Jesús gana todos los balones. Tienen un equipo de gran calidad. Este equipo estuvo en la Liga de Campeones salvo por uno o dos juegos la temporada pasada y ahora en competiciones europeas. Un equipo fantástico y un lugar difícil para venir, y en invierno.
"Hablamos mucho de esto en los últimos días con los jugadores. En invierno, en el Nottingham Forest, tienes que estar allí, allí, allí. Hoy, si no estamos listos, entonces no ganamos ese partido. La mentalidad fue increíble, así que realmente contento nuevamente por los chicos."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El City está en una emocionante carrera por el título con el Arsenal y Guardiola sabe que va a requerir un esfuerzo enorme para que su equipo derrote a los Gunners, en parte debido a la perseverancia del equipo de Mikel Arteta y también debido a la naturaleza ferozmente competitiva de la Premier League.
Él añadió: "Hemos jugado 18 partidos, así que ahora hemos terminado la primera vuelta. Y en la segunda sabemos que vienen muchos partidos como el de hoy. La Premier League es más dura, más dura, más dura, pero es importante estar ahí. Ganar o perder hoy no significaría que se ha acabado, tenemos muchos partidos."
El City tiene cinco días de descanso antes de un conjunto extenuante de partidos que los verá visitar Sunderland el 1 de enero, recibir al Chelsea el 4 de enero y luego jugar en casa contra Brighton el 8 de enero.