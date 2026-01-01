Revelado: Enzo Maresca sorprendentemente le dijo a Chelsea que estaba hablando con el Manchester City en dos ocasiones

Maresca ha tenido dos etapas con el City como entrenador. Trabajó con el equipo sub-21 del club en la campaña 2020-21, antes de regresar a un entorno familiar como asistente de Guardiola tras un breve período a cargo del Parma en su país natal.

Se ha especulado sobre un retorno a la mitad azul de Manchester. The Athletic ha informado sobre cómo el City está en el proceso de elaborar planes de contingencia para el verano de 2026, en caso de que Guardiola decida alejarse del último año de su contrato.

Fuentes afirman que hay una “expectativa creciente de que esta sea la última temporada de Guardiola en el City”, con “una decisión firme que probablemente se tomará más cerca de la finalización de la campaña”. Si el exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich se marchara, entonces habrá que encontrar un sucesor adecuado.