Revelado: el Real Madrid hizo una oferta «irrisoria» por Rodri antes de que el Barcelona ganara la carrera por la estrella del Manchester City

En un verano marcado por el futuro del mejor centrocampista defensivo del mundo, se ha revelado que el Real Madrid intentó entorpecer la ofensiva del Barcelona con una primera oferta que se quedó muy lejos de las expectativas del Manchester City.

Según El Chiringuito TV, el conjunto blanco presentó una propuesta que fue descrita como casi irrisoria, y algunas cifras apuntan a que la oferta inicial fue inferior a 40 millones de euros. Aunque Florentino Pérez estaba interesado en llevar de vuelta al jugador de 30 años a la capital española, el compromiso económico ofrecido no reflejaba el estatus de Rodri como ganador del Balón de Oro de 2024 ni su papel fundamental en los recientes éxitos internacionales de España.

La diferencia entre los dos gigantes españoles era notable, ya que el Madrid acabó alcanzando un techo de aproximadamente 45 millones de euros. En el Manchester City, donde Rodri había conquistado 13 títulos importantes, esa cantidad se consideró insuficiente para un jugador de su calibre, independientemente de su edad o de su reciente recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior.