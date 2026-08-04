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Mykhailo MudrykGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

¿Revelado el próximo club de Mykhailo Mudryk? El Chelsea traza un sorprendente plan de traspaso para la estrella que regresa

Fichajes
M. Mudryk
Chelsea
Strasbourg
Premier League
Ligue 1

El Chelsea está estudiando seriamente ceder a Mykhailo Mudryk al Estrasburgo, su club hermano, mientras regresa tras una larga suspensión por dopaje. El club londinense quiere que el extremo ucraniano recupere su forma física y su confianza en Francia, en lugar de incorporarlo de inmediato a los planes iniciales de Xabi Alonso.

  • El Chelsea estudia una cesión al Estrasburgo

    El Chelsea está explorando actualmente la posibilidad de enviar a Mudryk al Estrasburgo con una cesión de corta duración. El extremo ucraniano por fin está regresando al fútbol del primer equipo después de que su suspensión por dopaje fuera levantada oficialmente. No ha disputado un partido oficial desde que diera inicialmente positivo por meldonio. Más tarde se le impuso una devastadora sanción de cuatro años, pero el complejo caso se resolvió con éxito tras una larga apelación.

    En el club consideran que devolverlo directamente a la ferozmente competitiva Premier League supone un gran riesgo. El Chelsea necesita con urgencia recuperar su ritmo de competición, su confianza y su valor de mercado sin exponerlo a una intensa presión nacional.


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  • Mykhailo Mudryk Chelsea 2024-25Getty

    Las numerosas opciones ofensivas de Alonso

    Según Foot Mercato, el Chelsea pretende evaluar a fondo el estado físico actual de Mudryk antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Sin embargo, una cesión temporal a Francia se está convirtiendo en una opción cada vez más seria.

    Meter de inmediato al extremo en los planes de Alonso como titular en Stamford Bridge parece increíblemente difícil. El club ha completado un mercado de fichajes muy activo, incorporando al experimentado delantero Danny Welbeck y al joven atacante Morgan Rogers a una plantilla ya de por sí saturada.

    Incluso si el ucraniano rinde excepcionalmente bien en los entrenamientos, esa feroz competencia hace que tener minutos garantizados sea muy poco probable. Un movimiento al Estrasburgo le ofrecería, en cambio, un entorno BlueCo ya conocido para asegurarse continuidad.

  • Interés de rivales de la Premier League

    Aunque un movimiento a la máxima categoría francesa parece increíblemente sensato, Mudryk está despertando un importante interés de traspaso desde otros lugares. Según se informa, varios equipos europeos están siguiendo de cerca la situación del explosivo extremo. Además, talkSPORT informa de que el recién ascendido Coventry City está entre los tres clubes de la Premier League que están considerando activamente una cesión dentro del país. Estas opciones podrían resultar increíblemente atractivas si el atacante desea firmemente seguir en Inglaterra.

    Sin embargo, el Chelsea podría mostrarse naturalmente reacio a sancionar un acuerdo que pudiera reforzar a un rival nacional. Un cambio cuidadosamente supervisado a su club hermano, el Estrasburgo, representa en última instancia la solución general más segura para la cúpula del Chelsea.

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  • Chelsea FC v FC Noah - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Reconstruir una carrera futbolística estancada

    Mudryk necesita desesperadamente muchísima paciencia y continuidad para volver a construir su carrera tras una enorme ausencia del fútbol profesional. Debe volver a demostrar su valía lejos de la enorme presión que supone representar al Chelsea.

    El Estrasburgo necesita actualmente mucha más amenaza ofensiva individual en las bandas, por lo que este sería un acuerdo beneficioso para ambas partes. La velocidad fulgurante del ucraniano y su capacidad para el regate directo podrían convertirlo en un jugador de enorme importancia en la Ligue 1.

    Antes de que cualquier movimiento reciba luz verde oficial, el Chelsea insistirá en que el acuerdo de cesión debe incluir garantías claras sobre los minutos de juego. Las próximas semanas serán absolutamente cruciales mientras Mudryk se prepara para relanzar su carrera, actualmente estancada.

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