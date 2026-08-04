El Chelsea está explorando actualmente la posibilidad de enviar a Mudryk al Estrasburgo con una cesión de corta duración. El extremo ucraniano por fin está regresando al fútbol del primer equipo después de que su suspensión por dopaje fuera levantada oficialmente. No ha disputado un partido oficial desde que diera inicialmente positivo por meldonio. Más tarde se le impuso una devastadora sanción de cuatro años, pero el complejo caso se resolvió con éxito tras una larga apelación.

En el club consideran que devolverlo directamente a la ferozmente competitiva Premier League supone un gran riesgo. El Chelsea necesita con urgencia recuperar su ritmo de competición, su confianza y su valor de mercado sin exponerlo a una intensa presión nacional.



