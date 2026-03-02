Los incentivos económicos están dando sus frutos esta temporada, ya que los Gunners siguen aterrorizando a las defensas de todo el país. Tras su reñida victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo, el Arsenal ha alcanzado los 16 goles a partir de saques de esquina en la Premier League esta temporada. Esta asombrosa cifra iguala el récord de goles de córner de cualquier equipo en una sola temporada, igualando los resultados del Oldham Athletic en 1992-93, el West Brom en 2016-17 y el propio Arsenal en la temporada 2023-24, según Opta. A falta de nueve partidos, Jover parece seguro de que conseguirá varios pagos extra más antes de mayo.

El equipo de Arteta también ha perfeccionado el arte de romper el empate en situaciones de balón parado, ya que ha abierto el marcador a partir de un córner en nueve ocasiones esta temporada, igualando el récord de la Premier League establecido por el Southampton en 1994-95. Esta eficacia clínica ha convertido a los Gunners en una de las unidades de ataque más temidas de Europa cuando el balón está parado. Además, la victoria sobre el Chelsea supuso la novena vez esta temporada que el Arsenal ha marcado el gol de la victoria a partir de un córner, superando oficialmente el anterior récord de ocho establecido por el Manchester United durante la campaña 2012-13 en la que ganó el título bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.