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Revelado: el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se sincera sobre la «incómoda» situación en el vestuario tras reemplazar de repente a Harry Maguire como capitán permanente
Un cambio repentino de liderazgo
Erik ten Hag tomó la valiente decisión de retirar a Maguire la capitanía del Manchester United antes de la campaña 2023-24, tras una complicada racha de forma del defensa inglés. El exentrenador acabó entregando el prestigioso cargo a Fernandes, que había llevado el brazalete con frecuencia de manera interina.
A pesar del honor de liderar al Manchester United de forma permanente, la transición no estuvo exenta de dificultades. Fernandes ha explicado ahora que las consecuencias inmediatas de la decisión del técnico generaron un ambiente incómodo, en gran parte porque no había hablado previamente con su compañero sobre ese cambio repentino.
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Suavizando una transición «incómoda»
El internacional portugués confesó que la propuesta inicial de Ten Hag le pilló un poco por sorpresa. En declaraciones a LIFEJACKET, Fernandes detalló la tensión inmediata y afirmó: "Para ser sincero, [cuando] me preguntaron si quería ser el capitán del club, fue un poco incómodo para mí porque, obviamente, no había hablado con Harry sobre ello".
Sin embargo, Maguire intervino rápidamente para rebajar la tensión. Ten Hag ya había informado al central de su decisión, lo que permitió a Maguire dirigirse directamente a su sucesor. "Pero él ya lo sabía antes que yo, así que creo que el entrenador habló con él antes de hablar conmigo", añadió Fernandes. "Así que estuvo muy bien; vino y habló conmigo sobre ello, y dijo que, si tenía que perder el brazalete, sería para dárselo a alguien como yo.
"Así que eso me hizo estar un poco más tranquilo con la situación, también porque él y yo ya teníamos una relación muy cercana desde antes, porque él ya era capitán, yo era capitán cuando él no estaba".
Mantener un frente unido
El vínculo entre los dos jugadores parece haberse mantenido intacto pese al carácter público del relevo en la capitanía. Fernandes subrayó que su relación de trabajo no se ha resentido, y que ambos siguen asumiendo la responsabilidad de mantener los estándares del equipo.
"Así que sabíamos que esto mantendría la comunicación [sobre] las cosas que teníamos que resolver en el vestuario, o lo que fuera", continuó Fernandes. "Y eso no ha cambiado desde entonces, porque obviamente tengo el brazalete, pero siempre he hecho saber a Harry [que] él también forma parte del brazalete de capitán, porque creo que merece ese respeto por todo lo que ha hecho por el club y también por todo lo que ha hecho por mí desde que llegué al club".
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El Manchester United busca resarcirse ante el Ipswich
Fernandes y Maguire centrarán ahora su atención en el próximo desafío del United bajo las órdenes del nuevo entrenador Michael Carrick. El Manchester United se enfrenta al Ipswich Town el domingo con el objetivo de reaccionar tras una humillante derrota por 2-0 ante el Hull City en la jornada inaugural.
Con el United necesitando una reacción, el liderazgo de Fernandes será crucial mientras Carrick busca arrancar su etapa permanente de forma positiva y guiar al equipo hacia un primer resultado de la campaña muy necesario.
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