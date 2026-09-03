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Revelado: el Barcelona RECHAZÓ al sorprendente delantero de la Premier League de 70 millones de libras el último día de mercado para asegurarse al atacante del Arsenal Gabriel Jesus
Jesús, elegido por delante de la oferta de última hora por Woltemade
Según Mundo Deportivo, Woltemade fue ofrecido al Barcelona cuando su futuro en Tyneside se volvió cada vez más incierto en medio del interés del Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund.
Sin embargo, el conjunto catalán rechazó rápidamente la propuesta, ya que la dirección deportiva del Barcelona ya se había comprometido a llevar a Jesus a España, lo que hizo que la disponibilidad tardía del atacante alemán fuera descartada de inmediato.
El delantero brasileño llegó al Camp Nou procedente del Arsenal por una cantidad fija inicial de 10 millones de euros (8,4 millones de libras), con otros 4 millones de euros (3,4 millones de libras) incluidos en posibles variables por rendimiento.
- AFP
El secretismo en torno a la redada del Arsenal
Mientras los representantes de Woltemade buscaban desesperadamente una vía de escape el día del cierre de mercado, el Barcelona mantenía toda su atención puesta en su objetivo. La rapidez de su operación con el Arsenal pilló a muchos por sorpresa, pero el trabajo previo ya estaba hecho.
Según el informe, Jesus desveló que había sido consciente del serio interés del Barcelona durante toda una semana. El ex del Manchester City confirmó que las negociaciones entre ambos clubes se aceleraron rápidamente entre bastidores, lo que permitió que el traspaso se completara en completo secreto.
Para cuando Woltemade surgió como una opción de mercado para el Barcelona a finales de la semana pasada, Jesus ya tenía prácticamente un pie dentro del Camp Nou. El jugador del Newcastle nunca fue considerado un objetivo prioritario por parte del gigante español.
Una rápida caída en Tyneside
El frenético impulso de Woltemade por salir este verano llega tras una etapa desastrosa en la Premier League. El espigado delantero llegó a St James' Park el año pasado después de una espectacular campaña en la Bundesliga con el Stuttgart, en una operación que le costó al Newcastle 70 millones de libras. Pese a marcar nueve goles en sus tres primeros meses, su estado de forma y su confianza se desplomaron de forma drástica en 2026.
El canterano del Werder Bremen tuvo dificultades para adaptarse al sistema 4-3-3 del anterior entrenador, Eddie Howe, y no logró impresionar ni como delantero centro en solitario ni como falso mediapunta circunstancial. Un posterior cambio en el banquillo tampoco logró reactivar su trayectoria en Inglaterra.
Bajo el mando del nuevo técnico Matthias Jaissle, Woltemade se desplomó en el orden de preferencias en ataque. Después de no lograr tener impacto durante el primer mes del nuevo régimen, el jugador de 24 años pasó a estar por detrás de Yoane Wissa, Joe Willock y Will Osula en la lucha por un puesto en el once.
- Every Second Media
Un nuevo comienzo en la Serie A
Con su carrera en el Newcastle estancada, Woltemade ha cambiado Inglaterra por Italia al acordar una cesión con la Juventus hasta junio de 2027 sin opción de compra. Ahora intentará reconstruir su confianza, hecha añicos, en la Serie A después de no haber estado a la altura de su enorme precio en la Premier League.
El técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, planea aprovechar la imponente presencia física del alemán y su capacidad para jugar de espaldas y liderar su ataque. En el caso del Barcelona, esperará que su decisión de priorizar la experiencia contrastada de Jesus por delante de Woltemade dé réditos inmediatos.
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