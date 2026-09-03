Según Mundo Deportivo, Woltemade fue ofrecido al Barcelona cuando su futuro en Tyneside se volvió cada vez más incierto en medio del interés del Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund.

Sin embargo, el conjunto catalán rechazó rápidamente la propuesta, ya que la dirección deportiva del Barcelona ya se había comprometido a llevar a Jesus a España, lo que hizo que la disponibilidad tardía del atacante alemán fuera descartada de inmediato.

El delantero brasileño llegó al Camp Nou procedente del Arsenal por una cantidad fija inicial de 10 millones de euros (8,4 millones de libras), con otros 4 millones de euros (3,4 millones de libras) incluidos en posibles variables por rendimiento.



