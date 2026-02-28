AFP
Revelado: cuánto les costará al Manchester United, al Liverpool y al Manchester City fichar a jugadores como Anthony Gordon, Sandro Tonali y Tino Livramento del Newcastle
Las estrellas del Newcastle están muy solicitadas.
Se cree que varios de los pesos pesados de la Premier League están rondando St. James' Park con la intención de desmantelar el Newcastle este verano. El fichaje récord de Alexander Isak por el Liverpool en el último día del mercado de fichajes de septiembre desestabilizó al club, y sus rivales creen que pueden atraer a las estrellas del Newcastle lejos del Tyne.
Anthony Gordon ha sido fuertemente vinculado con una salida del club, con un posible regreso a Merseyside. El Liverpool ha estado siguiendo al internacional inglés con el fin de rectificar sus problemas en la banda izquierda, que se derivan de la marcha de Luis Díaz al Bayern de Múnich.
El Arsenal y el Manchester United también han mostrado interés en Gordon, mientras que los Gunners habían considerado fichar al centrocampista Sandro Tonali en el último día del mercado a principios de este mes, tras la lesión de Mikel Merino. El italiano se quedó en el club, pero se espera que se marche a nuevos pastos al final de la temporada.
Gordon y Tonali no son las únicas estrellas del Newcastle que están en el punto de mira de los grandes de la Premier League este verano, ya que Tino Livramento está en el radar del Manchester City, que busca reforzar el lateral derecho. Bruno Guimaraes es otro de los jugadores que sigue el City, aunque atraer al capitán del Newcastle fuera del club será más fácil de decir que de hacer.
Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock y Lewis Miley también han sido relacionados con una salida este verano.
Se revela el precio de venta de Gordon, Guimaraes y Tonali.
Y The Telegraph ha revelado el precio probable que se pediría por cada jugador si el Newcastle se planteara vender a sus estrellas más cotizadas. Gordon es uno de los dos jugadores por los que el Newcastle probablemente pediría 100 millones de libras (135 millones de dólares). Gordon ha tenido problemas para encontrar su mejor forma esta temporada, ya que solo ha marcado tres goles en la liga, pero sigue teniendo admiradores.
Además, el exjugador del Everton firmó un contrato a largo plazo en octubre de 2024, por lo que el Newcastle no tiene ninguna presión para vender al jugador de 25 años. El centrocampista Guimaraes es otro que podría alcanzar los 100 millones de libras, aunque, al igual que Gordon, el club no se ve obligado a vender al brasileño, que tiene contrato con St. James' Park hasta 2029.
Es poco probable que Guimaraes presione para marcharse, aunque no se puede decir lo mismo de Tonali, que podría reportar entre 90 y 100 millones de libras (121 millones de dólares). El agente del italiano alimentó los rumores sobre una posible salida en verano al afirmar a principios de este mes que el italiano evaluará todas sus opciones al final de la temporada.
Thiaw es uno de los dos nuevos fichajes cuyo futuro ha sido objeto de especulaciones. El alemán llegó al Newcastle procedente del AC Milan el año pasado y ha sido una revelación para el equipo de Eddie Howe. Según se informa, el United estaría interesado en el central, que costaría 80 millones de libras (108 millones de dólares).
Su compatriota Woltemade ha sido relacionado con un regreso a Alemania tras solo una temporada en Inglaterra. El Bayern de Múnich estaba interesado en el jugador de 24 años antes de su fichaje por los Magpies y se cree que sigue interesado en el imponente delantero, pero tendría que desembolsar 69 millones de libras (93 millones de dólares) para traerlo de vuelta a la Bundesliga.
Livramento y Willock se marchan
Dos jugadores que se prevé que abandonen el club en verano son Livramento y Willock. El primero es pretendido por el City, ya que el equipo de Pep Guardiola está sopesando sus opciones para el lateral derecho de cara al mercado de fichajes de verano, siendo Michael Kayode, del Brentford, otra posible opción para el gigante de Mánchester.
La renuencia del internacional inglés a firmar un nuevo contrato con el equipo de Howe pone al conjunto de Tyne en una situación peligrosa. Aun así, el Newcastle seguiría pidiendo entre 60 y 70 millones de libras (94 millones de dólares) por Livramento. La postura de los Magpies con respecto a Willock es más flexible, ya que el centrocampista ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada. El jugador de 26 años estaba destinado a abandonar el club el mes pasado, ya que el Crystal Palace estaba considerando fichar al exjugador del Arsenal, aunque finalmente se quedó en el club y marcó un gol crucial de cabeza en el empate 1-1 con el PSG en enero.
Es probable que el Newcastle acepte una oferta de alrededor de 15 millones de libras (20 millones de dólares) por Willock, ya que el centrocampista ha perdido protagonismo en el mediocampo bajo las órdenes de Howe. Un centrocampista que no se marchará en breve es Miley, ya que el producto de la cantera no está en venta. Quizás picados por el ascenso a la fama de Elliot Anderson con el Nottingham Forest, los Magpies están dispuestos a evitar que se repita la situación con Miley, que probablemente no se marche.
Las urracas se tambalean en la liga
El Newcastle esperará que los rumores sobre fichajes no distraigan a los jugadores, que buscan volver a la senda de la victoria. Aunque los Magpies han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales tras imponerse por 3-2 al Qarabag a mitad de semana, han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de liga.
Esperan volver a encarrilar su campaña nacional cuando reciban al Everton el sábado por la tarde, ya que los Toffees han perdido sus dos últimos partidos de la máxima categoría.
