Según Sky Sports reporter Rob Dorsett, el City está a punto de fichar a Guehi después de llegar a un acuerdo con el internacional inglés sobre los términos personales. El informe afirma que se espera que el jugador de 25 años complete un examen médico en el noroeste de Inglaterra, con la posibilidad de que el trato se complete para el fin de semana.

La noticia llega después de que City acordara un paquete de £20 millones, incluidos complementos con el equipo de la Premier League, Palace, el viernes, superando el equipo de Guardiola a Liverpool y Arsenal por la firma de Guehi.

Guehi, quien se ha consolidado como uno de los mejores defensores de la liga, supuestamente atrajo el interés de pesos pesados europeos Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, con su contrato con Palace que expirará al final de la temporada.