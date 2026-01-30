Según AS, que ha evaluado cómo se hizo posible el progreso en la Liga de Campeones a pesar de las probabilidades, “vencer al Real Madrid fue, es, un grito de rebelión - contra sus críticos, contra todos”.

Mourinho vio al portero Anatoliy Trubin anotar el gol crucial para el Benfica, al cabecear en el minuto 98 y asegurar un puesto en el play-off de eliminación por el margen más estrecho, pero el trabajo preliminar se había establecido mucho antes de ese sorprendente final de un emocionante encuentro en Portugal - con Mourinho y compañía inicialmente sin darse cuenta de que necesitaban un cuarto gol esa noche.

AS afirma que la “clave” de los planes de Mourinho fue “liberar a sus jugadores” quitándoles la presión de sus hombros y colocándola sobre los suyos. Quería “hacerles entender que había mucho más que ganar que perder” y que cualquier cosa “era posible”.

Uno de los entrenadores más laureados de la era moderna siempre ha sido famoso por sus habilidades de gestión de personas, y se han puesto a prueba una vez más. Buscó “inculcar en sus jugadores la idea de que era posible hablar de lo imposible”.