El Inter sentó las bases para dar un golpe sensacional y fichar al descartado del Liverpool Chiesa durante el mercado de fichajes de verano. Según Fabrizio Romano, las conversaciones entre bastidores estaban mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente en el mundo del fútbol.

El gigante italiano identificó al jugador de 28 años como una opción a bajo coste para reforzar su línea de ataque. El Inter confiaba discretamente en cerrar un acuerdo para rescatar al delantero de su pesadilla en Inglaterra. Sin embargo, la operación dependía por completo de las salidas que finalmente no llegaron a materializarse antes de que se cerrara el plazo.