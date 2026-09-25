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Revelado: cómo el Inter de Milán estuvo a punto de fichar al Federico Chiesa del Liverpool en un sorprendente movimiento de mercado veraniego
El plan secreto del Inter para el verano
El Inter sentó las bases para dar un golpe sensacional y fichar al descartado del Liverpool Chiesa durante el mercado de fichajes de verano. Según Fabrizio Romano, las conversaciones entre bastidores estaban mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente en el mundo del fútbol.
El gigante italiano identificó al jugador de 28 años como una opción a bajo coste para reforzar su línea de ataque. El Inter confiaba discretamente en cerrar un acuerdo para rescatar al delantero de su pesadilla en Inglaterra. Sin embargo, la operación dependía por completo de las salidas que finalmente no llegaron a materializarse antes de que se cerrara el plazo.
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El efecto dominó roto del mercado de fichajes
Romano, en declaraciones a Tuttomercatoweb, afirma que el Inter tenía a Chiesa como sustituto directo de Luis Henrique. El club estaba totalmente preparado para dejar salir al brasileño si la Roma concretaba su interés con una oferta oficial.
El fracaso de la Roma a la hora de cerrar un acuerdo hizo que toda la cadena del traspaso se viniera abajo en el último obstáculo. En consecuencia, Henrique siguió en su actual club apenas un año después de su llegada desde el Marsella por 22,8 millones de euros más bonus. Esta continuidad inesperada cerró de inmediato la puerta al esperado regreso de Chiesa a su país.
Manteniéndose firme en Anfield
A pesar de su delicada situación en el club, Chiesa sigue firme en su postura de que no quiere marcharse del Liverpool. El extremo ha tenido enormes dificultades para hacerse con minutos de juego significativos desde su sonado fichaje procedente de la Juventus en 2024.
Sin embargo, el internacional italiano se negó a contemplar una salida prematura durante el mercado de verano. Su firme determinación por demostrar su valía en Merseyside ha dado pocos resultados hasta ahora. En cambio, se ha quedado completamente apartado del primer equipo mientras sus compañeros compiten en múltiples competiciones nacionales y europeas.
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¿Qué le espera ahora a Chiesa?
La inquebrantable negativa de Chiesa a marcharse le obligó a afrontar una dura realidad esta temporada. El atacante fue excluido sin miramientos de la lista del Liverpool para la Liga de Campeones, enviando un mensaje claro de que no tiene sitio en los planes inmediatos del club.
Ahora, una salida en enero parece la solución más lógica para todas las partes implicadas. El mercado de mitad de temporada representa una tabla de salvación vital para reactivar una carrera que se ha estancado. Si el delantero finalmente cede y acepta que su etapa en la Premier League debe terminar, un traspaso invernal sigue siendo más que probable.
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