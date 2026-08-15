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Revelado: cómo el Barcelona está «engañando» al Manchester City para birlarle 18 millones de euros en el traspaso de Ferran Torres al PSG
El Barcelona acuerda la venta de Torres por 50 millones de euros
El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el PSG para el traspaso de Torres. El conjunto parisino pagará una cantidad de alrededor de 50 millones de euros sin variables. El movimiento hará que el ganador del Mundial de 2026 se reencuentre con su exseleccionador nacional, Luis Enrique, en el Parque de los Príncipes. A pesar de su importancia en la campaña del Barcelona que terminó con el título la temporada pasada, el gigante español optó por no ampliar su contrato, que expira el próximo año.
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Una estructura inteligente de la operación ahorra 18 millones de euros
La estructura estratégica de la operación permite al Barcelona evitar pagar hasta 18 millones de euros al antiguo club de Torres, el City, según The Athletic. Cuando el Blaugrana fichó al español procedente del Manchester City en enero de 2022 por 55 millones de euros más 10 millones en variables, se incluyeron condiciones específicas en el acuerdo.
Si el Barcelona hubiera renovado su contrato, habría tenido que pagar al City 8 millones de euros adicionales. Al permitir que su contrato entre en su último año sin una prórroga, esa obligación financiera desapareció por completo.
Esquivando la cláusula de plusvalía de venta del City
El Barça también logró esquivar una importante cláusula de plusvalía negociada por el City durante el traspaso inicial en 2022. El City tenía derecho a una prima de plusvalía de 10 millones de euros si el atacante era vendido por 55 millones de euros o más. Al fijar la tarifa de traspaso del PSG en 50 millones de euros, el Barcelona se queda con la cantidad íntegra en Cataluña. Esta maniobra financiera culmina un periodo extraordinario para Torres. Este verano se convirtió en un héroe nacional en España tras marcar el gol de la victoria en la prórroga para derrotar a Argentina por 1-0 en la final del Mundial de 2026.
- AFP
Reencuentro con Enrique en el PSG
El delantero deja el Barcelona tras una impresionante campaña en la que marcó 21 goles en 49 partidos en todas las competiciones para ayudar a asegurar el título de Liga. Torres ya se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del PSG y se adaptará a la plantilla de Enrique de cara a la nueva temporada.
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