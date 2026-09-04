Revelado: cómo Anthony Gordon se ganó al vestuario del Barcelona tras su traspaso de 70 millones de libras desde el Newcastle

Gordon completó un sonado traspaso al Barcelona al inicio del mercado de fichajes de verano, en una operación valorada, según se informa, en alrededor de 69,3 millones de libras. A pesar de soportar la enorme presión de ser un fichaje mediático, el jugador de 25 años ha evitado comportarse como una superestrella y, en su lugar, se ha integrado a la perfección en la plantilla de Hansi Flick. Según SPORT, sus nuevos compañeros se han quedado impresionados por su humildad y profesionalidad.

El internacional inglés ha respaldado esa actitud positiva con magníficas actuaciones sobre el césped. Gordon empezó con fuerza al dar dos asistencias en un cameo de 25 minutos en su debut contra el Elche. Después, lo refrendó generando otro gol durante una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano con un descarado pase de tacón.

Fuera del campo, Gordon está dando grandes pasos para sumergirse en la cultura local. Después de hablar en español durante su presentación oficial en mayo, el extremo está recibiendo actualmente clases intensivas del idioma. También está deseando aprender catalán para ganarse aún más el cariño de la directiva del club y de la afición.



