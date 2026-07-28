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Revelado: Benjamin Sesko sigue recuperándose de una lesión en la espinilla mientras el delantero del Man Utd se pierde los dos primeros partidos de pretemporada
Perderse los partidos de apertura del verano
Sesko va firmemente según lo previsto para regresar de una lesión en la espinilla antes de la nueva temporada de la Premier League. El delantero de 23 años se perdió los dos primeros amistosos de pretemporada del United contra Wrexham y Rosenborg mientras continúa siguiendo un estricto programa de rehabilitación. The Sun afirma que su recuperación está progresando perfectamente según lo planeado. El cuerpo técnico nunca programó al internacional esloveno para participar en esos partidos de exhibición iniciales, eligiendo en cambio centrarse por completo en su estado físico.
- AFP
Lidiando con un problema persistente en la espinilla
Sesko ya estaba lidiando con una molestia en la espinilla antes de que agravara la lesión durante la emocionante victoria por 3-2 del United contra el Liverpool el 3 de mayo. El club se mantuvo notablemente impreciso sobre la gravedad del problema en ese momento.
En consecuencia, el equipo médico decidió darle descanso para los últimos tres partidos de la temporada pasada. Afortunadamente para el United, se espera que esos partidos de final de temporada sean los únicos encuentros competitivos que el delantero se pierda. El talentoso delantero oficialmente regresó al entrenamiento al aire libre la semana pasada y está dando pasos significativos hacia una recuperación completa.
Zirkzee da un paso al frente en medio de rumores de salida
El tiempo de Sesko al margen permitió que Joshua Zirkzee diera un paso al frente y fuera titular tanto contra Wrexham como contra Rosenborg. El jugador de 25 años lideró la línea a pesar de la fuerte preferencia del United por venderlo durante la actual ventana de transferencias. Asegurar una venta permanente se considera actualmente una posibilidad remota. Los Red Devils requerirían una tarifa de alrededor de 21 millones de libras para evitar asumir una pérdida financiera por un jugador que ficharon por 36,5 millones de libras en julio de 2024. Sin embargo, un regreso a préstamo a la Serie A sigue siendo un resultado muy probable. Zirkzee ha generado un interés significativo de varios clubes italianos tras un período difícil en Manchester.
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Preparándose para la nueva campaña
Sesko ahora tiene una posibilidad remota de participar cuando el United se enfrente al Atletico Madrid en Estocolmo el sábado. Si se lo pierde, es uno de los principales candidatos para empezar contra el Paris Saint-Germain en Gotemburgo el 8 de agosto. Tras el choque en Suecia, el United volará a Dublín para un riguroso campamento de entrenamiento de seis días. Luego jugará contra el Leeds United en Croke Park el 12 de agosto en su penúltimo amistoso antes de que la temporada de la Premier League comience contra el Hull City el 22 de agosto.
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