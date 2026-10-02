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¡Revelada una reunión secreta! El presidente del Manchester City se reunió con un ministro del Reino Unido días antes del veredicto de culpabilidad
Conversaciones de alto nivel en Downing Street
La intersección entre el fútbol de élite y la diplomacia internacional ha pasado a primer plano después de que trascendiera que el presidente del Manchester City, Al Mubarak, se reunió con el secretario de Empresa del Reino Unido, Jonathan Reynolds, según Bloomberg.
Las conversaciones tuvieron un amplio alcance y abordaron áreas vitales como el comercio, la inteligencia, la seguridad y la defensa. El objetivo principal era facilitar y debatir la inversión de Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido.
Aunque no hay pruebas que sugieran que el caso legal en curso de la Premier League contra el Manchester City se planteara durante el diálogo, la cercanía de la reunión con el histórico fallo de la comisión ha levantado sospechas.
Funcionarios emiratíes ya habían advertido anteriormente al Gobierno británico de que un desenlace severo en el caso del City podría enfriar el entusiasmo de Emiratos Árabes Unidos por futuros compromisos económicos de gran escala en Gran Bretaña, tal y como señaló Alex Wickham.
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Infracciones financieras y contratos ficticios
El contexto de este encuentro es una batalla legal de proporciones sin precedentes dentro del fútbol inglés. Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City era culpable de graves infracciones financieras durante nueve temporadas, concretamente entre 2009/10 y 2017/18. El fallo fue demoledor y sugería que el club había llevado a cabo acuerdos comerciales «ficticios» para eludir los límites de gasto.
La magnitud del engaño quedó reflejada en las conclusiones de que el club utilizó financiación encubierta para inflar artificialmente los ingresos del club en más de 830 millones de libras. Estas maniobras supuestamente estaban destinadas a eludir la normativa establecida tanto por la Premier League como por la UEFA.
La FA sopesa los próximos pasos
El documento de 40 páginas de la comisión detalló cómo los ejecutivos del City intentaron argumentar que las inyecciones financieras procedían de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi y no directamente del Abu Dhabi United Group de Sheikh Mansour. Esta defensa fue rechazada de plano, y el panel la describió como un relato «fabricado mucho después de los hechos en un intento de difuminar y ocultar la realidad del plan de financiación encubierta». Además, se determinó que el club incumplió su deber de cooperar con la investigación de la Premier League.
La resolución ha llevado a la Federación Inglesa a emitir un comunicado en el que afirma: «La decisión de la Comisión Independiente tiene implicaciones significativas para la integridad del juego. Estamos considerando cuidadosamente la decisión y sus implicaciones y actuaremos cuando corresponda».
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El City presenta un recurso exhaustivo
Tras el veredicto, el Manchester City se ha negado a aceptar las conclusiones y ha dado oficialmente el paso para impugnar la decisión. El club cumplió el estricto plazo fijado para la tarde del jueves y presentó lo que ha calificado como un «recurso exhaustivo» contra la opinión de la comisión. El Manchester City sigue insistiendo en que no ha hecho nada malo y en que el fallo inicial es fundamentalmente erróneo.
En su comunicación oficial, el club afirmó: «El Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 del jueves 1 de octubre de 2026 el club presentó su recurso exhaustivo contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League. La firme postura del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías.»
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