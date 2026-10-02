¡Revelada una reunión secreta! El presidente del Manchester City se reunió con un ministro del Reino Unido días antes del veredicto de culpabilidad

La intersección entre el fútbol de élite y la diplomacia internacional ha pasado a primer plano después de que trascendiera que el presidente del Manchester City, Al Mubarak, se reunió con el secretario de Empresa del Reino Unido, Jonathan Reynolds, según Bloomberg.

Las conversaciones tuvieron un amplio alcance y abordaron áreas vitales como el comercio, la inteligencia, la seguridad y la defensa. El objetivo principal era facilitar y debatir la inversión de Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido.

Aunque no hay pruebas que sugieran que el caso legal en curso de la Premier League contra el Manchester City se planteara durante el diálogo, la cercanía de la reunión con el histórico fallo de la comisión ha levantado sospechas.

Funcionarios emiratíes ya habían advertido anteriormente al Gobierno británico de que un desenlace severo en el caso del City podría enfriar el entusiasmo de Emiratos Árabes Unidos por futuros compromisos económicos de gran escala en Gran Bretaña, tal y como señaló Alex Wickham.