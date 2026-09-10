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Revelada la brutal burla mundialista de la estrella del Inter Miami Rodrigo De Paul al delantero del Chicago Fire Robert Lewandowski
Exestrellas de LaLiga se reencuentran en la MLS
Viejos conocidos de LaLiga se reencontraron el miércoles por la noche, cuando el Chicago Fire se enfrentó al Inter Miami en la Major League Soccer. El esperado encuentro terminó en un disputado empate 1-1, pero el fútbol quedó rápidamente eclipsado por el drama final.
Sobre el césped se dieron cita varias superestrellas mundiales, entre ellas Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski y De Paul. Los aficionados presentes disfrutaron en un primer momento de un espectáculo entretenido, con golazos de ambos equipos.
Sin embargo, la tensión se desbordó en los últimos compases del partido. Sobre el terreno de juego estalló un altercado furioso, que desvió por completo la atención del resultado final y de los anteriores destellos de brillantez individual.
De Paul se burla brutalmente de Lewandowski
Cuando el partido se acercaba a su desenlace, estalló un tenso enfrentamiento entre De Paul y Lewandowski. Las dos estrellas intercambiaron palabras subidas de tono, que culminaron con un duro insulto del centrocampista argentino.
De Paul no se contuvo al encararse con el legendario delantero polaco. «¿Quién eres tú, tonto? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Y tú?», pareció decirle el centrocampista a su rival, según Mundo Deportivo.
La brutal pulla sobre los títulos internacionales no sentó nada bien al veterano atacante. Lewandowski reaccionó con furia, empujó al campeón del mundo y desató de inmediato una tangana sobre el césped en los últimos minutos.
La volea de Lewandowski y la magia de Messi
Antes de que se desatara el caos final, Lewandowski había inaugurado el marcador con un gol espectacular. El veterano delantero adelantó a su equipo con una volea magnífica.
Sin embargo, la ventaja duró relativamente poco. El Inter Miami logró meterse de nuevo en el partido gracias a un goleador inesperado dentro del área. Casemiro igualó el marcador con un potente cabezazo. El centrocampista brasileño se elevó por encima de todos para rematar un saque de esquina preciso de Messi, asegurando el reparto de puntos antes de que estallaran las tensiones finales.
- AFP
Las autoridades de la MLS esperan el informe del árbitro
Tras las lamentables escenas de los últimos minutos, ambos equipos quedarán ahora a la espera del informe oficial del árbitro sobre el partido. La tangana final podría derivar en sanciones disciplinarias a posteriori o multas para los jugadores y las franquicias implicadas.
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