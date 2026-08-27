El jugador de 28 años se encuentra ahora de vuelta en Mánchester y saltó al campo desde el banquillo cuando el United abrió su andadura en la Premier League 2026-27 con una sorprendente derrota por 2-0 en casa del Hull City. ¿Tendrá Rashford un papel más protagonista a partir de ahora o seguirá viviendo una larga despedida?

Cuando le plantearon esa pregunta a Bruce, el ex capitán del Manchester United, que habló en asociación con Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Desde luego, cuando salió al campo el sábado, le dio un poco de vida al Man U, eso seguro.

«Si el Man U consigue conectar con él, y si hay alguien que vaya a sacar su mejor versión, en mi opinión, será Michael [Carrick], por su manera de tratarle. Creo que le ha dado la bienvenida al grupo, porque al final del día el chico es un jugador muy, muy bueno, que no veía las cosas igual que el entrenador anterior. Eso pasa, por desgracia, en el fútbol. Pasa.

«Así que la vuelta de Marcus Rashford en este momento concreto es, sin duda, algo bueno, en mi opinión, para el Manchester United, porque parece realmente centrado. Estuvo muy, muy bien cuando entró el sábado, desde luego le dio un poco de vida a la delantera del Man U, y si está bien mentalmente, todos sabemos que el chico es un futbolista fabuloso».