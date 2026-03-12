Neymar sigue esperando ganarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026, como máximo goleador histórico de su país con 79 goles. Si participa en esa competición, mientras recupera su forma y su estado físico a nivel de club, hay motivos para creer que su emblemática carrera se prolongará.

Podría ser que se marche a Estados Unidos, ya que su compatriota Kleberson, ganador de la Copa del Mundo, en declaraciones a GOAL en relación con la calculadora de apuestas AceOdds Best BetCalculator, dijo cuando se le preguntó si veía a Neymar jugando en algún sitio en 2027: «Neymar ha pasado por muchos momentos difíciles en su vida, ha tenido muchas lesiones y ha intentado volver a jugar al fútbol. Todas estas lesiones no le ayudan, pero tampoco le ayuda su vida fuera del campo de fútbol. Tiene muchas cosas entre manos, también en el aspecto comercial. Se esfuerza mucho, pero después de la operación le ha costado mucho cuidar su cuerpo. Obviamente, el Mundial probablemente sea demasiado pronto para él.

«Pero tenemos que recordar que estamos hablando de Neymar. Neymar, incluso al 70 u 80 %, es un futbolista fantástico. No es un tipo que necesite estar al 100 % para jugar a un buen nivel. No veo a muchos otros jugadores con sus cualidades. Es el único jugador, quizá junto con Ronaldinho, que puede jugar así. Creo que ahora mismo es el único.

La lesión le ha frenado a él y a su carrera, pero realmente no creo que se retire. Creo que puede venir a jugar a la MLS. Jugar en Brasil ha sido difícil para él, porque tiene mucha presión sobre sus hombros. La gente espera que sea la versión de Neymar de 2010. Pero ahora se está haciendo mayor y tiene una vida diferente. Espero que pueda seguir jugando y rindiendo bien con Brasil. Creo que sería genial verlo en la MLS».