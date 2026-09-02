Preguntado por si le sorprendía la aparente falta de interés mostrada en el internacional inglés de 78 partidos, el excentrocampista del United Strachan, que hablaba en asociación con Grosvenor Sport, dijo a GOAL: «No me sorprende. No, no. Porque creo que todo es un poco... Fichar jugadores y tener jugadores es todo un poco inmediato.

«No puedes fichar jugadores por lo que hicieron hace dos años. Es imposible hacer eso. Creo que Marcus Rashford, con el salario y cosas así, cuando pagas ese tipo de salario, no siempre puedes garantizar el éxito. Ese jugador tiene que tener éxito.

«Además, como entrenador, creo que cuando llevas a Marcus Rashford, porque está en el Manchester United, todo gira en torno a Marcus Rashford. Yo siempre pregunto, ¿por qué no juega? ¿Por qué no está ahí? Esto ha pasado.

«Si vas al Barcelona, y no es un Barcelona de hace años, con cualquier Xavi y Messi. Es un Barcelona que es un buen Barcelona. No ha tenido un partido allí. Básicamente ha sido suplente durante los dos últimos años. ¿De verdad quieres eso en tu equipo?

«Sea lo que sea lo que cobre, X cantidad de dinero, entiendo por qué mucha gente no habría comprado eso. Quita demasiado tiempo. Podría ser lo mismo para Michael Carrick. Si no lo pone, ¿por qué no juega? ¿Es por esto? Es un tipo que recibe mucha atención mediática.

«Hay mucha atención mediática por lo que fue como jugador hace tres años. Eso le corresponde a Marcus Rashford solucionarlo y manejarlo él mismo. Y convertirse en un jugador del ahora, en lugar de hace dos o tres años. Tienes que ser un jugador del ahora.

«Incluso los fichajes que llegan el último día del mercado, vi un partido sub-19 con Dundee, así que he vuelto a entrar, estoy viendo a jugadores llegar y fichar por 45, 60 millones y nunca había oído hablar de estos jugadores. Pero son jugadores del ahora. La gente quiere acción ahora.

«Así que probablemente por eso Marcus... Hay talento ahí. Absolutamente hay talento ahí. No puedes ser un talento consistente si tienes ese juego. No puedes estar en el juego todo el tiempo. Su trabajo es marcar goles y generarlos».