Resumen del partido entre Arabia Saudí y Cabo Verde: gol de Haaland, coronación de Yamal y la polémica entre Al-Dosari y Al-Aqidi

La selección saudí se juega su última carta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Necesita ganar.
El encuentro se disputará el sábado de madrugada, en la última jornada de la fase de grupos.
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La selección saudí se juega su última carta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Necesita ganar.
El encuentro se disputará el sábado de madrugada, en la última jornada de la fase de grupos.
A 72 horas del partido, la FIFA designó al equipo arbitral encabezado por el francés François Litxer.
Litxer estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mounier y Mehdi Rahmouni. El sudafricano Abonkel Tom será cuarto árbitro y Zakhele Siwela, también de Sudáfrica, actuará como suplente.
François Litxer es un árbitro francés de 27 años, nacido en Pédie (Bretaña) el 23 de abril de 1989.
Empezó a arbitrar a los 14 años y, tras 13 temporadas en categorías inferiores, debutó en la liga francesa en 2016.
Al año siguiente, con solo 28 años, la FIFA lo reconoció como árbitro internacional.
Desde entonces, el árbitro francés ha dirigido numerosos partidos importantes en competiciones europeas de clubes y selecciones.
En 2023 dirigió la Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla, que el equipo inglés ganó en los penaltis.
En 2024 alcanzó su cima al dirigir la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, partido en el que Lamine Yamal conquistó su primer título con «La Roja».
En abril de 2024, unos dos meses antes de ese torneo, Letxer protagonizó una de las jugadas más extrañas, durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City.
Durante una acalorada discusión con el lateral madridista Dani Carvajal en el descanso, Leitexer abofeteó sin querer al noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, y se disculpó de inmediato, ante la ira del jugador citizen.
No fue su única acción extraña: también trabaja como agente judicial, labor que, según él, le aporta equilibrio.
Letxer arbitrará un partido de la selección saudí, que conoce bien, pues ya dirigió el Al-Hilal-Al-Nassr de la Liga Roshen en enero.
El encuentro tuvo momentos intensos: dos penaltis a favor del Al-Hilal, uno transformado por el capitán saudí Salem Al-Dossari y la expulsión del portero del Al-Nassr, Nawaf Al-Aqidi.
La roja complicó su continuidad en el Al-Nassr y lo mandó al banquillo hasta el final de la temporada, lo que generó un enfrentamiento con Al-Dossari, según periodistas saudíes.
Según algunas informaciones, Al-Aqidi envió un mensaje airado a Al-Dosari acusándolo de presionar a Litxer para que le expulsara, lo que complicó su situación en el Al-Nassr y afectó su puesto de titular en la selección saudí.