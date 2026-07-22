No sorprende que el Liverpool inicie la temporada 2026-27 con un nuevo técnico español. Desde antes del final del curso pasado ya se veía que la etapa de Arne Slot en Anfield llegaba a su fin. Lo inesperado es que el elegido haya sido Andoni Iraola y no Xabi Alonso, quien acabó fichando por el Chelsea y frustrando a muchos Reds.
Aun así, la afición confía en lo que Iraola puede lograr tras llevar al Bournemouth a Europa por primera vez con un fútbol ofensivo y atractivo.
Se espera que saque más provecho a la plantilla, sobre todo a Florian Wirtz y Alexander Isak. Aun así, en Anfield se cree que, además de Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz, hacen falta más refuerzos para recuperar el título perdido la pasada temporada.
Necesitan un sustituto de nivel para Mohamed Salah, pero su objetivo principal, Yan Diomande, fichó por el París Saint-Germain, que no parece dispuesto a ceder a Bradley Barcola para compensar la pérdida.
Además, preocupa la falta de físico y profundidad en el centro del campo y en el lateral derecho, por los constantes problemas físicos de Jeremie Frimpong y Conor Bradley. La salida de Ibrahima Konaté, que se marchó gratis al Real Madrid, deja también necesario otro central.
En conjunto, la plantilla luce corta, aunque Iraola podría revalorizar a Curtis Jones, Federico Chiesa y al recién llegado Harvey Elliott.
Nota: D+