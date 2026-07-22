El Arsenal no ha estado de brazos cruzados. Ha hecho oficial la compra de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, por 34,5 millones de libras, y ha fichado a Illan Meslier como agente libre para reforzar la portería. En cuanto a salidas, la más relevante es la de Leandro Trossard, fichado por el Besiktas por 17 millones de libras, y se espera que Christos Tzolis, del Club Brugge, ocupe su lugar.

Aun así, la afición espera un fichaje de peso y se impacienta: el club rechazó pagar la elevada cifra que pedía el Aston Villa por Rogers y creyó que Bruno Guimaraes costaría menos de lo que exige el Newcastle.

Además, aunque Julián Álvarez, jugador admirado por Mikel Arteta, ha manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid, parece que su prioridad es el Barcelona. El Atlético, pese a que preferiría cederlo al norte de Londres, seguirá pidiendo una cifra astronómica por el delantero.

El Arsenal, campeón de Inglaterra tras 22 años, busca reforzar su plantilla sin pagar de más.

Por ahora no hay certezas, pero el equipo necesita un centrocampista dominante, un extremo izquierdo de primer nivel y un central de garantías tras la lesión de William Saliba.

Nota: D-