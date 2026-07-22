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Mid-window grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Resumen del mercado de fichajes: GOAL evalúa a los 10 clubes más ricos de Europa por sus movimientos de verano, ahora que empieza la pretemporada

Opinion
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Manchester United
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El fútbol cada vez va más rápido. Apenas acabó el Mundial y ya todos miran al mercado de fichajes, donde se esperan grandes traspasos tras el sorpresivo pase de Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea por 117 millones de libras.

Desde que abrió el mercado de verano a mediados de junio, ya hemos visto fichajes millonarios: los compañeros de Rogers en la selección inglesa, Elliot Anderson y Anthony Gordon, han fichado por el Manchester City y el Barcelona, respectivamente.

A seis semanas del cierre, ¿cómo están los clubes de élite europeos? ¿Quiénes ya cerraron sus fichajes y quiénes aún tienen mucho por hacer antes del 1 de septiembre?

A continuación, GOAL analiza los fichajes de los diez primeros clubes de la Deloitte Football Money League 2026 y señala las posiciones que aún deben reforzar.

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    El Arsenal no ha estado de brazos cruzados. La cesión de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, se ha convertido en una transferencia definitiva —por la ganga de 34,5 millones de libras—, mientras que Illan Meslier se ha incorporado como fichaje libre para reforzar la portería. En cuanto a salidas, la más relevante es la de Leandro Trossard, fichado por el Besiktas por 17 millones de libras, y se espera que Christos Tzolis, del Club Brugge, ocupe su lugar.

    Aun así, la afición espera un fichaje de peso: el club rechazó pagar la elevada cifra que pedía el Aston Villa por Rogers y, según rumores, creyó que podría fichar a Bruno Guimaraes por menos de lo que exige el Newcastle.

    Además, aunque Julián Álvarez, jugador admirado por Mikel Arteta, ha manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid, parece que su prioridad es el Barcelona. El Atlético, pese a que podría aceptarlo, seguirá pidiendo una cifra muy alta por el delantero.

    El Arsenal, campeón de Inglaterra tras 22 años, busca reforzarse sin pagar de más.

    Por ahora no hay certezas, pero el equipo necesita un mediocampista dominante con buen pase, un extremo izquierdo de primer nivel y más profundidad en la defensa tras la lesión de William Saliba.

    Nota: D-

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barcelona

    Como Tuchel, el Barcelona eligió a Gordon sobre Rashford este verano. Si fue la mejor decisión aún se debate.

    Gordon es más joven, pero su fichaje costó más del doble y no es claramente superior. En el Mundial mostró la velocidad y versatilidad que podrían aportarle al Barça un rendimiento similar al de Rashford, autor de 14 goles y tantas asistencias la temporada pasada.

    Sin embargo, el Barça aún debe cubrir el vacío dejado por Robert Lewandowski. El favorito de Deco es Álvarez, pero su fichaje costaría una cifra cercana al récord mundial, lo que obliga al club a buscar alternativas más económicas.

    Por eso se valoran alternativas más baratas, aunque un jugador como Eli Junior Kroupi, también vinculado al Tottenham, seguiría costando unos 100 millones de libras. No extrañaría, pues, ver al Barça buscando gangas, sobre todo si Ferran Torres, héroe del Mundial, se marcha: le queda un año de contrato y no parece dispuesto a renovar.

    En el centro del campo, el Barça tiene sobreabundancia y podría vender a Marc Casado para fichar un central dominante que acompañe a Pau Cubarsi o un lateral.

    Calificación: D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Bayern de Múnich

    El Bayern de Múnich ha tenido un mercado positivo: fichó a Ismael Saibari y Nathaniel Brown durante el Mundial.

    El fichaje de Saibari ya estaba cerrado antes del torneo, lo que resultó un acierto: el versátil delantero marroquí brilló y los 50 millones parecen una ganga. La llegada de Brown, además, garantiza el lateral izquierdo a Vincent Kompany, aunque Alphonso Davies se marche.

    Se rumorea que buscará más refuerzos en el centro del campo y el lateral derecho, pero sus prioridades son convencer a Harry Kane para que renueve y rechazar el interés del Real Madrid por Michael Olise, quien supuestamente quiere reunirse con Kylian Mbappé en el Bernabéu.

    Cómo se resuelvan estas dos situaciones definirá su mercado. Por ahora, todo va bien.

    Nota: B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Xabi Alonso llega al Chelsea para ordenar Stamford Bridge tras la turbulenta temporada 2025-26, en la que Enzo Maresca y Liam Rosenior perdieron sus puestos. El español es consciente del desafío, y aunque Marc Cucurella fichó por el Real Madrid, su mandato ha empezado con buen pie.

    Se cree que fue clave para convencer a Rogers, y las llegadas de Geovany Quenda y Marco Palestra ilusionan.

    Aun así, se necesitan más refuerzos. Liam Delap no convence y Alejandro Garnacho podría salir, por lo que fichar un delantero es urgente. La máxima prioridad del Chelsea es corregir la falta de experiencia, disciplina y solidez defensiva que quedó patente en la desastrosa temporada 2025-26, en la que el equipo se quedó sin plaza europea.

    Fichar jugadores de élite no será fácil, pero los Blues han actuado con acierto hasta ahora —el fichaje de Rogers es un golpe maestro, aunque pagaran de más por el internacional inglés— y, según se informa, confían en incorporar al central francés Maxence Lacroix, del Crystal Palace, para seguir invirtiendo en jugadores de la Premier League que ya han demostrado su valía.

    Enzo Fernández quiere marcharse y, si se va, liberaría más fondos para Alonso, quien ya mostró en el Bayer Leverkusen que puede armar un equipo atractivo y ganador con los jugadores adecuados para su 3-4-2-1.

    Nota: B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    No sorprende que el Liverpool inicie la temporada 2026-27 con un nuevo técnico español. Desde antes del final del curso pasado ya se veía que la etapa de Arne Slot en Anfield llegaba a su fin. Lo inesperado es que el elegido haya sido Andoni Iraola y no Xabi Alonso, quien acabó en el Chelsea, frustrando a muchos Reds.

    Aun así, la afición confía en lo que Iraola puede lograr tras llevar al Bournemouth a Europa por primera vez con un fútbol atractivo y ofensivo.

    Se espera que saque más provecho de la plantilla, sobre todo de Florian Wirtz y Alexander Isak. Aun así, en Anfield se cree que, además de Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz, hacen falta más refuerzos para recuperar el título perdido la pasada temporada.

    Necesitan un sustituto de nivel para Mohamed Salah, pero su objetivo principal, Yan Diomande, fichó por el París Saint-Germain, que por ahora no parece dispuesto a ceder a Bradley Barcola para compensar la pérdida.

    Además, preocupa la falta de físico y profundidad en el centro del campo y en el lateral derecho, por los constantes problemas físicos de Jeremie Frimpong y Conor Bradley. La salida de Ibrahima Konaté, que fichó por el Real Madrid, agrava la necesidad de un central.

    En conjunto, la plantilla luce justa, aunque Iraola podría revalorizar a Curtis Jones, Federico Chiesa y al recién llegado Harvey Elliott.

    Nota: D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Hasta ahora, el City ha fichado a Anderson (Nottingham Forest) por 116 millones de libras y podría sumarse Ayyoub Bouaddi.

    El club se prepara para la posible salida de Rodri, con un año de contrato y rumores constantes sobre su fichaje por el Real Madrid. Si el campeón del mundo se marcha, será un problema para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, pues ni Anderson ni Bouaddi están aún a su altura.

    Además, la defensa pierde a John Stones, quien se marcha como agente libre tras varias lesiones, y a Bernardo Silva, cuya creatividad y liderazgo se echarán de menos. Maresca probablemente busque un lateral derecho puro, puesto que Guardiola adaptó al centrocampista Matheus Nunes en esa demarcación la temporada pasada.

    Aunque el City fichó bien en invierno, necesita un gran verano para optar a la Liga de Campeones.

    Nota: C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    El Manchester United ha actuado con rapidez para reforzar su centro del campo. Tras la marcha de Casemiro, la lesión de Manuel Ugarte y la cancelación del fichaje de Ederson por dudas médicas, los «Red Devils» han cerrado dos incorporaciones en 48 horas.

    Primero ficharon a Andrey Santos al Chelsea por 50 millones de libras y, al día siguiente, pagaron los 36 millones de la cláusula de Youri Tielemans al Aston Villa.

    Ambos pueden aportar, pero Michael Carrick sigue sin suficiente calidad para una plantilla corta y débil que debe afrontar la Liga de Campeones. El centro del campo aún necesita otro refuerzo, de ahí el interés en Manu Kone, y la zaga tampoco convence.

    Arriba, tiene delanteros versátiles, pero falta un goleador fiable o un regateador desequilibrante. Por eso, será interesante ver qué pasa con Marcus Rashford, de vuelta a Old Trafford tras un curso prometedor en el Barcelona, pero que quizá aún se venda para financiar otras opciones.

    Nota: C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    París Saint-Germain

    Por ahora reina la calma en el Parc des Princes, pero no durará. Luis Enrique, técnico del PSG, ya avisó tras ganar dos Champions consecutivas en mayo que su prioridad era reforzar la plantilla para buscar un tercer título, así que se esperan fichajes importantes en las próximas semanas.

    Diomande podría ser uno de ellos: se esperaba que fichara por el Liverpool, pero ahora parece dispuesto solo a jugar en el PSG. Pese a la buena relación entre parisinos y RB Leipzig, la operación no está garantizada, ya que el club alemán quiere retenerlo un año más y hay incertidumbre sobre el jugador y sus agentes.

    El PSG no necesita otro extremo, pero a Luis Enrique le encantan los jugadores de banda y se espera la llegada de Maghnes Akliouche desde el Mónaco. Por ello, los rumores sobre el futuro de Barcola crecen: su traspaso aportaría mucho dinero a un club que ya cobró 75 millones por el suplente Gonçalo Ramos, rol que podría asumir Ferran Torres, del Barcelona.

    Además, el PSG habría renunciado a fichar al joven del Lille Bouaddi, pues Luis Enrique ya cuenta con muchas opciones en el centro del campo. Los campeones de Europa también reforzaron la defensa con el lateral francés Lucas Digne, del Aston Villa.

    Nota: C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Tras una segunda temporada sin títulos, Florentino Pérez, en pánico, fichó a José Mourinho. Se trata, por supuesto, de una decisión absurda, comparable a lanzar un cartucho de dinamita a un contenedor en llamas, pero Pérez, inevitablemente, está haciendo todo lo posible para darle al ya no «Special One» todo lo que necesita para crear otro equipo capaz de hacer la vida imposible al Barcelona —en todos los sentidos—.

    Como de costumbre, el Madrid ha aprovechado el mercado de fichajes libres para incorporar al ex capitán del Manchester City, Bernardo, y al ex central del Liverpool, Konaté, sin coste, aunque este último podría ser un despilfarro de sueldo tras su pobre actuación con Francia en el Mundial. El fichaje de Denzel Dumfries por solo 20 millones de euros también es acertado, dada la incertidumbre sobre Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, y los 50 millones de libras pagados por la estrella española Cucurella deberían resultar una inversión muy bien empleada.

    La defensa se renueva, pero aún no está claro el centro del campo ni la delantera. Faltan recambios para Toni Kroos y Luka Modrić; si llegan Rodri y Michael Olise, el equipo podría volver a ser candidato.

    Nota: B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    ¡Sorpresa! Tras quedar 17.º en las dos últimas temporadas, el Tottenham, habitual por su austeridad, ha invertido fuerte este verano.

    Los Spurs ya han gastado 227 millones de libras en Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de fichar a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres.

    Los 100 millones de libras pagados por Tonali y los 85 por Fernandes superan con creces su valor de mercado, pero a la afición no parece importarle: llevaba años pidiendo que ENIC se lanzara en el mercado y por fin lo ha hecho.

    Y aún no han terminado: Roberto De Zerbi insiste en fichar más calidad ofensiva. Es lícito preguntarse si es sensato gastar tanto con un técnico temperamental que nunca dura mucho en un club, pero, por ahora, solo cabe reconocer la ambición del Tottenham.

    Además, planean recuperar parte del dinero vendiendo jugadores prescindibles para De Zerbi, como Luka Vuskovic, ya fichado por el Brighton por 50 millones, y Lucas Bergvall, cuyo traspaso podría alcanzar una cifra similar.

    Nota: B+