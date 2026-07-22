El Arsenal no ha estado de brazos cruzados. La cesión de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, se ha convertido en una transferencia definitiva —por la ganga de 34,5 millones de libras—, mientras que Illan Meslier se ha incorporado como fichaje libre para reforzar la portería. En cuanto a salidas, la más relevante es la de Leandro Trossard, fichado por el Besiktas por 17 millones de libras, y se espera que Christos Tzolis, del Club Brugge, ocupe su lugar.

Aun así, la afición espera un fichaje de peso: el club rechazó pagar la elevada cifra que pedía el Aston Villa por Rogers y, según rumores, creyó que podría fichar a Bruno Guimaraes por menos de lo que exige el Newcastle.

Además, aunque Julián Álvarez, jugador admirado por Mikel Arteta, ha manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid, parece que su prioridad es el Barcelona. El Atlético, pese a que podría aceptarlo, seguirá pidiendo una cifra muy alta por el delantero.

El Arsenal, campeón de Inglaterra tras 22 años, busca reforzarse sin pagar de más.

Por ahora no hay certezas, pero el equipo necesita un mediocampista dominante con buen pase, un extremo izquierdo de primer nivel y más profundidad en la defensa tras la lesión de William Saliba.

Nota: D-