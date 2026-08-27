El Bilbao sufrió una derrota por 3-1 ante el Sevilla en San Mamés en su estreno. Yuri Berchiche vio la roja directa a los 11 minutos, lo que convirtió la tarde en muy complicada para el conjunto vasco. Las cosas no se ponen mucho más fáciles, ya que el siguiente duelo para los hombres de Edin Terzic será contra el Barcelona en el Camp Nou. Los goles del Sevilla fueron obra de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Es uno de los únicos tres equipos con un pleno de victorias tras dos partidos, junto a su rival ciudadano Betis y el Real Madrid.