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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Traducido por

Resumen de la MLS: Termina la impresionante racha sin perder del St. Louis CITY SC, Lionel Messi vuelve a salvar al Inter Miami Miami y el Philadelphia Union sigue adelante

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota Stars vs St. Louis City
Minnesota Stars
St. Louis City

Nashville SC no logró hacerse con el Supporters' Shield, pero Orlando City se mostró temible en una victoria memorable ante DC United.

Otro fin de semana de la MLS está (casi) resuelto. Y ha dejado mucho que destacar. El Inter Miami sigue sin convencer, pero Lionel Messi continúa haciendo de las suyas. El Nashville SC estuvo a punto de asegurarse el Supporters’ Shield, pero encajó un gol en los últimos minutos ante un sólido San Jose y poco podía objetar al empate 1-1. Robert Lewandowski y el Chicago Fire, por su parte, tenían motivos para celebrar pese a una noche frustrante de cara a portería: se aseguraron una plaza en los playoffs incluso después de perder 1-0 contra New England.

En el Oeste, las cosas se pusieron un tanto extrañas. El St. Louis CITY vio terminar su racha de imbatibilidad ante el rival menos esperado. El Seattle se dejó puntos frente a un Montreal muy flojo. Y el LAFC y el NYCFC firmaron el empate más extraño de lo que va de temporada, con el que prácticamente nadie acabó contento.

GOAL repasa toda la acción de la MLS del sábado por la noche...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Bueno, estaba claro que iba a rendir bien, ¿no? Incluso en esta etapa posterior a Argentina, Messi tiene demasiado talento y juega con demasiada facilidad a este nivel como para pasar una temporada sin destacar. El Inter Miami también le necesita. Las cosas no son perfectas en South Beach y, aunque Luis Suarez ha mejorado sorprendentemente, Messi sigue siendo una pieza fundamental del equipo.



    Así quedó demostrado ante Atlanta, que últimamente ha mostrado algo más de garra a las órdenes de Tata Martino. No va a disputar los playoffs, pero es un rival difícil de batir. Y Miami se complicó la vida. Las estadísticas, por sí solas, dejan una impresión desalentadora: Atlanta superó a Miami en tiros por 21-7. Si el xG sirve de algo, Atlanta arrolló a Miami. Pero lo que cuenta, los tres goles de Miami frente al único de Atlanta, es lo único que realmente importa. Messi marcó dos goles, ambos con remates magníficos, en una victoria que prácticamente asegura al Inter Miami la ventaja de jugar en casa en al menos una ronda de los playoffs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando dio una lección magistral

    Algo así llevaba tiempo gestándose. La defensa de Orlando puede ser la peor de la liga, pero su talento ofensivo, básicamente Antoine Griezmann, debería bastar para meter al equipo en la lucha por los playoffs. Y así quedó demostrado el sábado por la noche, cuando le marcó cuatro goles a un DC United en apuros. Griezmann anotó dos y también dio la asistencia en este gol:

    ¿Merecedor del Puskás? Está por ver. Pero no habrá un gol mejor en la MLS esta temporada.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    La racha de St. Louis llega a su fin

    St. Louis atraviesa una racha realmente extraordinaria. Nada de esto tiene demasiado sentido. El club lo reestructuró todo durante el receso entre temporadas, con la contratación de un nuevo director deportivo y un nuevo entrenador principal. Y, tras perder a un par de piezas clave, parecía que le esperaba otra temporada decepcionante.

    Pero no fue así. St. Louis encontró su mejor momento cuando más lo necesitaba y también gastó algo de dinero. El resultado fue una racha de 21 partidos invicto, un nuevo récord de la MLS. Además, parecía una racha más que merecida. Pero todo llega a su fin en algún momento. Minnesota United acabó poniéndole fin al imponerse por 3-2 la noche del sábado. El desenlace también fue extraño: Minnesota no ganaba un partido desde agosto, pero lo consiguió. Quizá sea la forma más apropiada de que terminen estas cosas.

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Filadelfia vuelve a salvar un punto

    Cavan Sullivan alegró a muchos aficionados del Philadelphia Union la semana pasada al reconocer que no había jugado demasiado bien contra Chicago. Y tenía razón. Sullivan puede estar batiendo récords, pero su rendimiento ha bajado ligeramente. Algo, por supuesto, comprensible en un joven de 17 años que aún está dando sus primeros pasos en el fútbol de adultos.

    Pero el Philadelphia Union, cuya racha de victorias se acerca a los 20 partidos, necesita ahora otros héroes. Uno de ellos es Milan Iloski, que resultó ser un excelente fichaje cuando llegó procedente de San Diego el año pasado. Esta temporada suma 19 goles y se ha convertido en un rematador implacable, al que no le faltan balones. El sábado volvió a marcar: transformó un penalti para sellar un buen empate 2-2 ante Charlotte. El Union no puede ganar todos los partidos de aquí en adelante. Tiene sus defectos. Pero, a veces, un punto trabajado también es un buen resultado.