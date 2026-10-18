¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Traducido por

Resumen de la MLS: Termina la impresionante racha de partidos sin perder del St. Louis CITY SC, Lionel Messi vuelve a salvar al Inter Miami Miami y el Philadelphia Union sigue a lo suyo

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota Stars vs St. Louis City
Minnesota Stars
St. Louis City

Nashville SC no logró conquistar el Supporters' Shield, pero Orlando City jugó a un nivel temible en una memorable victoria ante D.C. United.

Otro fin de semana de la MLS está (casi) resuelto. Y ha dejado muchas cosas interesantes. El Inter Miami sigue sin convencer, pero Lionel Messi sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. El Nashville SC estaba a punto de asegurarse el Supporters’ Shield, pero encajó un gol en los últimos minutos ante un sólido San Jose y poco podía objetar al empate 1-1. Robert Lewandowski y el Chicago Fire, por su parte, tenían motivos para celebrar pese a una noche frustrante de cara a portería: se aseguraron una plaza en los playoffs incluso después de perder 1-0 ante New England.

En el Oeste, las cosas se pusieron un tanto extrañas. El St. Louis CITY vio terminar su racha de partidos sin perder ante el rival más inesperado. Seattle se dejó puntos ante un Montreal en muy mal momento. Y LAFC y NYCFC firmaron el empate más extraño de la temporada hasta ahora, con el que prácticamente nadie salió contento.

GOAL repasa toda la acción de la MLS del sábado por la noche...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Bueno, estaba claro que iba a rendir, ¿no? Incluso en la etapa posterior a Argentina, Messi tiene demasiado talento y juega con demasiada facilidad a este nivel como para pasar una temporada sin destacar. Además, el Inter Miami lo necesita. Las cosas no son perfectas en South Beach y, aunque Luis Suarez ha resurgido contra todo pronóstico, Messi sigue siendo una pieza clave de este equipo.



    Así quedó patente ante Atlanta, que últimamente ha mostrado más combatividad con Tata Martino. No va a disputar los playoffs, pero es un rival difícil de batir. Y el Inter Miami se complicó la vida. Las estadísticas, vistas por separado, son desalentadoras: Atlanta remató 21 veces por las siete del Inter Miami. Si el xG sirve de algo, Atlanta arrolló al Inter Miami. Pero lo que cuenta, los tres goles del Inter Miami por uno de Atlanta, es lo único que realmente importa. Messi marcó dos, ambos de bella factura, en una victoria que prácticamente asegura al Inter Miami la ventaja de jugar en casa en al menos una ronda de los playoffs.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando dio una exhibición.

    Esto llevaba tiempo gestándose. Puede que la defensa de Orlando sea la peor de la liga, pero su talento ofensivo, que básicamente se reduce a Antoine Griezmann, debería bastar para meterlo en la lucha por los playoffs. Y así quedó demostrado el sábado por la noche, cuando le marcó cuatro goles a un DC United en apuros. Griezmann anotó dos y también dio la asistencia en este gol:

    ¿Digno del Puskás? Está por ver. Pero no habrá un gol mejor en la MLS esta temporada.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    La racha de St. Louis llega a su fin

    St. Louis ha protagonizado una racha extraordinaria. Cuesta encontrarle una explicación. El club hizo borrón y cuenta nueva entre temporadas, con la contratación de un nuevo director deportivo y un nuevo entrenador. Además, tras perder a un par de piezas clave, parecía encaminado a otra temporada decepcionante.

    Pero nada de eso ocurrió. St. Louis encontró su mejor momento cuando más importaba y también gastó algo de dinero. El resultado fue una racha de 21 partidos sin perder, un nuevo récord de la MLS. Y parecía más que merecida. Pero todas las rachas acaban en algún momento. Minnesota United puso fin a esta al imponerse por 3-2 el sábado por la noche. También fue un resultado extraño: Minnesota no ganaba un partido desde agosto, pero lo consiguió. Quizá no había una forma más apropiada de que terminara.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Filadelfia vuelve a rescatar un punto

    Cavan Sullivan hizo felices a muchos aficionados del Philly Union la semana pasada al admitir que no había jugado demasiado bien contra Chicago. Y tenía razón. Sullivan puede estar batiendo récords, pero su rendimiento ha bajado ligeramente. Algo, por supuesto, comprensible en un futbolista de 17 años que aún está dando sus primeros pasos ante jugadores adultos.

    Pero el Union, cuya racha de victorias se acerca a los 20 partidos, necesita ahora otros protagonistas. Uno de ellos es Milan Iloski, que resultó ser un gran fichaje cuando llegó procedente de San Diego el año pasado. Lleva 19 goles esta temporada y se ha convertido en un rematador implacable, con muchos balones que le llegan al área. También marcó el sábado: transformó un penalti para sellar un buen empate 2-2 ante Charlotte. El Union no puede ganar todos los partidos de aquí en adelante. Tiene defectos. Pero, a veces, un punto trabajado tampoco está nada mal.