Otro fin de semana de la MLS está (casi) resuelto. Y ha dejado muchas cosas interesantes. El Inter Miami sigue sin convencer, pero Lionel Messi sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. El Nashville SC estaba a punto de asegurarse el Supporters’ Shield, pero encajó un gol en los últimos minutos ante un sólido San Jose y poco podía objetar al empate 1-1. Robert Lewandowski y el Chicago Fire, por su parte, tenían motivos para celebrar pese a una noche frustrante de cara a portería: se aseguraron una plaza en los playoffs incluso después de perder 1-0 ante New England.

En el Oeste, las cosas se pusieron un tanto extrañas. El St. Louis CITY vio terminar su racha de partidos sin perder ante el rival más inesperado. Seattle se dejó puntos ante un Montreal en muy mal momento. Y LAFC y NYCFC firmaron el empate más extraño de la temporada hasta ahora, con el que prácticamente nadie salió contento.

GOAL repasa toda la acción de la MLS del sábado por la noche...