Probablemente ya sabíamos que el Inter Miami no era para tanto.

Sí, tiene a Lionel Messi. Sí, tiene a Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro. Pero nunca ha sido el equipo más completo de esta liga. El sábado, eso quedó claro.

Su duelo con el Nashville era de lo más tentador. El Nashville está extremadamente bien entrenado, excepcionalmente bien trabajado y rebosa energía, con una pizca de talento estelar propio. En cuanto a equipos de fútbol, es el más completo de la Conferencia Este.

El Inter Miami, en cambio, tiene a Messi. Pero el sábado por la noche, en lo que pareció una victoria para el fútbol en general, ganó el mejor equipo. El Nashville arrolló al Miami por 4-1, y pudo haber sido más de no haberse mostrado displicente de cara a portería después de quitar del campo a algunos de sus nombres más importantes. Ahora ya tiene prácticamente una mano en el Supporters’ Shield, salvo un desplome sorprendente.

En otros campos, la liga fue una auténtica locura. Los malos equipos ganaron por primera vez en meses. Los buenos se conformaron con empates realmente soporíferos. Y el Houston Dynamo, al que muchos veían como la viva imagen de la mediocridad al inicio de la temporada, ahora es un serio aspirante a ganar el Oeste. ¿Quién lo habría dicho?





GOAL repasa lo sucedido en la MLS el sábado por la noche...



