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UCL Rondo (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Resumen de la Liga de Campeones: ¿Podrá el Real Madrid remontar? ¿Queda alguna esperanza para el Liverpool? ¿Y qué significaría una derrota para un Arsenal en horas bajas?

FEATURES
Analysis
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Arsenal vs Sporting de Lisboa
Arsenal
Sporting de Lisboa

Real Madrid y Bayern Múnich prometen un gran espectáculo, pero hay otros enfrentamientos imperdibles en los partidos de vuelta de cuartos.

La Liga de Campeones significa mucho. En esta fase, antes de los partidos de vuelta de cuartos, todos creen poder ganar el título. Solo hacen falta cuatro victorias.

Normalmente ya habría una eliminatoria sentenciada, pero las cuatro siguen vivas. El Barcelona puede darle la vuelta al Atlético. El Bayern parte como favorito sobre el Madrid, aunque un gol de ventaja no basta contra los blancos. Arsenal-Sporting es imposible de pronosticar. El Liverpool pierde 2-0 con el PSG, pero Anfield siempre da opciones.

¿Habrá magia? El Madrid tiene calidad, el Liverpool tiene Anfield y Lamine Yamal cambió su foto de Instagram por una de LeBron James, pero ¿bastará? ¿Qué pasará con los grandes clubes?

Los redactores de GOAL US analizan los duelos clave en otra edición de The Rondo.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    ¿Puede el Liverpool remontar al PSG en Anfield?

    Tom Hindle: Aún debe quedar algo de fe, ¿no? Para eso se necesitan varias cosas: que el PSG falle mucho y que el Liverpool sea más letal. También hace falta la magia de Anfield.

    Ryan Tolmich: No. Liverpool ha sido mediocre y el PSG sigue siendo el mejor equipo de Europa. Antes se salvaron por fe y ambiente, pero ante este PSG es muy improbable.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Si es así, ¿qué cambios hay que hacer?

    TH: Hay que empezar con cambios en ataque: Rio Ngumoah de titular y Alexander Isak en la delantera. Debemos soltar el freno de mano y olvidarnos de la defensa de cinco.

    RT: Si hay un camino hacia la oportunidad, hay que recorrerlo a la perfección. Virgil van Dijk debe ser el de siempre. El centro del campo debe despertar. Mohamed Salah debe retroceder en el tiempo una última vez y hacer lo que tantas veces ha hecho en Anfield. Este club ya lo ha logrado con mentalidad y actitud. Quizá puedan recurrir a eso esta vez, pero aún no lo han demostrado esta temporada.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Supondría el no hacerlo el fin de Arne Slot?

    TH: El club le dará una oportunidad pase lo que pase. Hay dos escenarios: o el Liverpool gana y Slot se queda los años que quiera, o pierde, entra en espiral y se queda sin Champions, y entonces probablemente tenga que irse.

    RT: Está en una situación complicada, sobre todo con la sombra de Xabi Alonso cerniéndose sobre él. Si el Liverpool termina la temporada con fuerza, se merece una oportunidad para arreglar las cosas. Pero si no se clasifican para la Champions, será difícil de aceptar y probablemente será el final.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    ¿Conseguirá Álvaro Arbeloa el puesto el año que viene si el Madrid pasa de ronda?

    TH: No. Su historial es lamentable y el Madrid ya ha demostrado que no duda en prescindir de los entrenadores, sea cual sea el resultado. Gracias por los recuerdos, Álvaro.

    RT: Conoce la exigencia de Madrid: quizá deba ganar el título para quedarse. Enderezó el rumbo, pero hay otros técnicos de élite esperando. ¿Tiene Arbeloa ese nivel? Deberá demostrarlo antes de final de temporada si quiere que se le tenga en cuenta.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    ¿Qué consecuencias tendría una derrota para el Arsenal?

    TH: Absolutamente catastrófico. A estas alturas, es probable que el City les alcance en la Premier League. La Champions parece ser la única esperanza. Deberían ganar este partido, pero si fallan... ¡ay, ay, ay!

    RT: Muy mal. Si caen eliminados tan solo unos días después de haberle abierto la puerta de la Premier al City, el pánico se apoderará del equipo. Durante años el Arsenal ha faltado de temple en estos momentos; esta es la oportunidad de cambiarlo y calmar los nervios de cara a los retos que vienen.

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    Elige al ganador de la Liga de Campeones

    TH: El Bayern de Múnich. Es el mejor equipo de Europa, con el mejor jugador. Aunque hay dudas sobre su defensa, porque no suele defender mucho, sigue siendo superior al resto.

    RT: Ahora mismo, el Bayern de Múnich. Atacan en oleadas, defienden con orden y lo hacen todo a un nivel de élite. Si no son los favoritos, están muy cerca.