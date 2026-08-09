Los equipos de la MLS han ganado cada una de las tres primeras ediciones de la renovada Leagues Cup, pero la primera semana del torneo de 2026 sugiere que la Liga MX quizá por fin esté lista para plantear un desafío serio. Si la Leagues Cup va a ganarse el mismo nivel de credibilidad que la Copa de Campeones de la CONCACAF, necesita que un club mexicano llegue a la final, algo que no ha ocurrido desde que la competición se renovó en 2023.

Por ahora, la MLS mantiene una ligera ventaja de 9-8 sobre su liga rival tras 17 enfrentamientos en la edición de 2026. Este es también el primer torneo bajo el formato actual que incluye partidos de la fase de grupos en México, lo que por fin da a los clubes de la Liga MX una auténtica ventaja de local.

El sábado, León y Monterrey tumbaron a dos rivales repletos de estrellas, el Orlando City SC de Antoine Griezmann y un Inter Miami sin Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge. No todo fueron malas noticias para la máxima categoría de Estados Unidos y Canadá, ya que el FC Dallas dio la sorpresa ante Chivas.

GOAL repasa las historias más destacadas de la jornada del sábado por la noche en la Leagues Cup...







