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Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

Traducido por

Resumen de la Leagues Cup: el Orlando City de Antoine Griezmann no puede contener a León, mientras el FC Dallas da la sorpresa ante Chivas

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs Monterrey
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup
CD Guadalajara vs FC Dallas
CD Guadalajara
FC Dallas
Orlando City vs León
Orlando City
León
Toluca vs Los Angeles FC
Toluca
Los Angeles FC
A. Griezmann
L. Messi
R. De Paul

Aunque la MLS ha dominado las ediciones anteriores de la Leagues Cup, la de este año ha mostrado cierta reacción de los equipos de la Liga MX, ya que tanto Inter Miami como Orlando City sufrieron derrotas.

Los equipos de la MLS han ganado cada una de las tres primeras ediciones de la renovada Leagues Cup, pero la primera semana del torneo de 2026 sugiere que la Liga MX quizá por fin esté lista para plantear un desafío serio. Si la Leagues Cup va a ganarse el mismo nivel de credibilidad que la Copa de Campeones de la CONCACAF, necesita que un club mexicano llegue a la final, algo que no ha ocurrido desde que la competición se renovó en 2023.

Por ahora, la MLS mantiene una ligera ventaja de 9-8 sobre su liga rival tras 17 enfrentamientos en la edición de 2026. Este es también el primer torneo bajo el formato actual que incluye partidos de la fase de grupos en México, lo que por fin da a los clubes de la Liga MX una auténtica ventaja de local.

El sábado, León y Monterrey tumbaron a dos rivales repletos de estrellas, el Orlando City SC de Antoine Griezmann y un Inter Miami sin Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge. No todo fueron malas noticias para la máxima categoría de Estados Unidos y Canadá, ya que el FC Dallas dio la sorpresa ante Chivas.

GOAL repasa las historias más destacadas de la jornada del sábado por la noche en la Leagues Cup...



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Noche aciaga para Griezmann

    Empezó bien para el Orlando City. Luego todo se vino abajo.

    La estrella de Orlando, Marco Pašalić, marcó un golazo en el minuto 38, y parecía que el Orlando podía encaminarse sin problemas hacia su segunda victoria consecutiva en la Leagues Cup. Entonces despertó León.

    Juan Guevara empató de cabeza en una acción en la que Maxime Crépeau sentirá que debería haber parado el balón, con el guardameta de Orlando rozándolo con la punta de los dedos pero sin lograr evitar el gol. Después, Daniel Arcila se fue de tres defensas dentro del área antes de marcar el tanto de la victoria en el minuto 72.

    Es probable que el técnico de Orlando, Martín Perelman, pierda el sueño por dos goles evitables. Antoine Griezmann puede sentir lo mismo después de crear cuatro ocasiones clarísimas y firmar cinco remates peligrosos sin ver portería.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    Final dramático en Texas

    Tras años de dificultades y caos, Chivas vuelve a estar entre las potencias de México después de terminar segundo en el Clausura 2026. El Rebaño ha empezado el Apertura con lentitud, sumando cuatro puntos en sus tres primeros partidos, pero se sigue esperando que pelee por la Leagues Cup. FC Dallas, sin embargo, lanzó un oportuno recordatorio: no será fácil.

    No se equivoquen, Chivas dominó y probablemente debería haber ganado. Controló el 72 por ciento de la posesión y superó en tiros a los «visitantes», el partido se jugó en el PayPal Park de San Jose en lugar del estadio de Chivas, por 19-10. Sin embargo, fue Dallas quien se impuso gracias a un gol tardío de un delantero, aunque no del que la mayoría habría esperado.

    Petar Musa fue efectivo, pero el suplente Logan Farrington dejó el momento decisivo al marcar en el minuto 73 para darle la victoria a Dallas.

    También merece una mención Jonathan Sirois, que pudo haber firmado una de las mejores actuaciones de su carrera el sábado. El jugador de 25 años, titular en lugar del lesionado Daniel, hizo cinco paradas para preservar la victoria. Después de pasar las temporadas 2024 y 2025 como titular en un Montreal que sufría, Sirois mostró de lo que es capaz con una defensa y un equipo más fuertes a su alrededor. Si sigue rindiendo como lo hizo contra Chivas, podrían venir cosas más grandes para el guardameta canadiense.

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    El gol de De Paul no fue suficiente

    Messi fue baja de última hora para el Inter Miami tras la muerte de su padre, Jorge, así que hay que reconocer a Guillermo Hoyos y a sus jugadores por plantar cara con valentía a uno de los clubes más grandes de la Liga MX. Aun así, sin Messi, Luis Suárez, que cumple una sanción derivada de la Leagues Cup del año pasado, y Germán Berterame, el desafío resultó demasiado grande para el Inter Miami en una derrota en casa por 2-1.

    Rodrigo De Paul adelantó pronto a Miami con un misil desde fuera del área antes de mostrar una camiseta de Messi en homenaje a su compañero, que está de luto. Monterrey, sin embargo, reaccionó en la segunda parte.

    El recientemente incorporado y exdestacado jugador de la MLS Hugo Cuypers empató en el minuto 47 antes de que otra exestrella de la MLS, Diego Rossi, marcara el gol de la victoria en el 90'. En un partido muy disputado, el equipo que tenía no a uno sino a dos delanteros contrastados sobre el campo acabó imponiéndose.

    No hay un plazo definido para el regreso de Messi o Berterame, pero Miami probablemente necesitará al menos a uno de los dos ante León para asegurar el pase fuera de la fase de grupos. De lo contrario, el Inter Miami podría sufrir otra decepción en un torneo continental después de haber sido eliminado antes de lo esperado de la Copa de Campeones de la Concacaf esta primavera.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    El LAFC sobrevive a la revancha de la Champions Cup

    Hablando de equipos cuya trayectoria en la Champions Cup terminó antes de lo esperado, LAFC llegó a ese torneo como un aspirante legítimo antes de desmoronarse ante Toluca en las semifinales. El sábado ofrecía una oportunidad de revancha, y LAFC la aprovechó al máximo.

    Son Heung-min tuvo una noche discreta, pero el centro del campo y la defensa de LAFC se mantuvieron firmes. Los locales sumaron 18 toques dentro del área de penalti de Toluca, pero no lograron encontrar el gol, y el partido parecía destinado a los penaltis hasta que llegó un momento de magia desde una fuente inesperada.

    El lateral izquierdo Eddie Segura apareció completamente desmarcado tras un peligroso balón al área y colocó un soberbio disparo en la red para asegurar la victoria.

    Está siendo una temporada irregular para LAFC bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marc Dos Santos. El club ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste, pero, dado el talento de su plantilla, sigue dando la sensación de que este equipo aún no ha encontrado del todo su mejor versión. Ganar la Leagues Cup podría proporcionar el impulso que necesita LAFC. Después de victorias de prestigio ante dos de los mejores clubes de México, LAFC debería ser claro favorito contra Querétaro.