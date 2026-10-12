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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Resumen de la jornada 8 de LaLiga: El Atleti sigue la estela del Barça en un fin de semana lleno de dramatismo, tarjetas y goles

Primera División
Atlético Madrid vs Manchester United
Atlético Madrid
Manchester United
Liga de Campeones
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona

Repaso completo de los momentos más destacados de LaLiga española durante el pasado fin de semana. Analizamos los resultados, las principales historias, las actuaciones individuales más sobresalientes y mucho más.

La última jornada de LaLiga dejó una victoria agónica del Atlético de Madrid, que sigue la estela del Barcelona, líder destacado. También hubo tarjetas rojas por doquier en España.


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  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alavés 1-2 Atlético de Madrid

    El gol de la victoria de Cristian Romero en el minuto 87 permitió al Atleti encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga. El sábado remontó para imponerse a un Alavés en buen momento que jugó con diez. El equipo de Diego Simeone está a cinco puntos del líder, el Barcelona.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 3-0 Getafe

    El Barça mantuvo su inicio de temporada perfecto con una cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Marcaron Anthony Gordon, con su primer gol en LaLiga, Gabriel Jesus y Jules Kounde. El equipo de Hansi Flick suma ocho victorias en ocho partidos y aventaja en cinco puntos al Atleti, su perseguidor más cercano.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1-0 Villarreal

    Al Real Madrid le costó, pero acabó imponiéndose al Villarreal por 1-0 gracias a un gol de Yan Diomande, el costoso fichaje marfileño, poco después de la hora de juego. Es un buen resultado para los hombres de Jose Mourinho, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 20 minutos con diez jugadores tras la expulsión de Vini Jr.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruña

    En el que posiblemente fue el partido de la jornada, la Real Sociedad y el Dépor protagonizaron el domingo en San Sebastián un emocionante encuentro de cinco goles. Los locales subieron al sexto puesto gracias a una victoria en la que ambos equipos acabaron con diez jugadores. La Real Sociedad se adelantó 3-0, pero los visitantes recortaron distancias y dejaron un final de infarto en Anoeta. El gol de Goncalo Guedes en el minuto 56 resultó decisivo para la victoria.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5-2 Osasuna

    El Betis prolongó su gran comienzo de temporada con una entretenida victoria por 5-2 ante Osasuna. El veterano centrocampista Isco marcó dos goles para los locales, que suman 19 puntos tras ocho jornadas gracias a sus seis victorias.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing de Santander 2-2 Valencia

    El Racing de Santander y el Valencia cerraron el fin de semana con un entretenido empate a 2-2. El Valencia sigue en puestos de descenso, mientras que el Santander está solo tres puntos por encima. Aún es pronto, pero a ambos les espera una temporada larga en su lucha por mantenerse en Primera División.