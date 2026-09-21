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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Resumen de la jornada 7 de LaLiga: el Real Madrid pierde mucho terreno en la lucha por el título

Primera División
Real Madrid
Atlético Madrid
Barcelona

Resumen completo de los momentos más destacados de LaLiga de España del pasado fin de semana. Repasamos los resultados, las principales historias, las actuaciones individuales más destacadas y más.

El fin de semana de LaLiga que acaba de pasar vio al Atlético de Madrid adelantar a su eterno rival, el Real Madrid, con una victoria en LaLiga. Es una noticia fantástica para el impecable líder, el Barcelona.


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

    El Real perdió terreno en la lucha por el título con una derrota por 2-1 ante su rival ciudadano, el Atleti. Los locales marcaron sus goles por medio de Grimaldo, desde el punto de penalti, y del cedido Jonathan David. Antonio Rudiger recortó distancias al final para el equipo de Jose Mourinho, que además jugó con 10 hombres durante 40 minutos después de que Dean Huijsen fuera expulsado al inicio de la segunda parte. El Real Madrid está ahora a seis puntos del líder, el Barcelona, tras siete partidos.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sevilla 1-3 Barcelona

    El Barcelona mantuvo su inicio perfecto de temporada con una victoria por 3-1 en el campo del Sevilla, con un hat-trick del capitán Raphinha. El brasileño está en un estado de forma espectacular, con 15 contribuciones directas de gol en siete partidos. El Barça es líder de la clasificación con siete victorias en siete encuentros. ¡Qué inicio para el equipo de Hansi Flick!

  • RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 1-1 Real Betis

    El impresionante inicio de temporada del Dépor continuó con un empate 1-1 ante el enrachado Real Betis. Álvaro Valles marcó un gol del empate en los últimos minutos para los locales, lo que significa que el recién ascendido suma 10 puntos tras siete partidos. El Betis tiene 16 puntos, a cinco del líder, el Barcelona. También está un punto por encima del Real Madrid.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe 1-0 Málaga

    En la parte baja de la clasificación, el Málaga sigue sin ganar tras su derrota por 1-0 ante el Getafe en la capital. Se irá al parón internacional como colista y tendrá mucho tiempo para darle vueltas a otro resultado complicado.

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 2-3 Real Sociedad

    En el que fue, posiblemente, el partido del fin de semana, la Real Sociedad se llevó la victoria con un gol en el minuto 91 en casa de un Valencia en apuros, para meter aún más presión al técnico che Javier Aguirre. El Valencia es ahora 19.º en la clasificación, con solo cuatro puntos en siete partidos. Esta fue la tercera victoria de la Real en la temporada, lo que la sitúa en la zona media de la tabla.