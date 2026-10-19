La jornada 7 de la Ligue 1 2026/27 dejó exhibiciones goleadoras, remontadas en los últimos minutos y cambios importantes en la clasificación. El Paris Saint-Germain encadenó su cuarta victoria liguera tras remontar en Estrasburgo, el Marsella le marcó cinco goles al Angers SCO y el Paris FC se impuso por la mínima al Stade Rennais en un partido de siete goles.
Resumen de la jornada 7 de la Ligue 1: El PSG remonta en los últimos minutos en Estrasburgo, el Marsella golea al Angers y el Paris FC gana un partidazo de siete goles
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain
El Paris Saint-Germain remontó para imponerse por 3-1 al RC Strasbourg Alsace en el Stade de la Meinau. Giovanni Reyna adelantó al Estrasburgo en el minuto 17 y los locales mantuvieron la ventaja hasta bien entrada la segunda parte. Sin embargo, Illia Zabarnyi empató en el minuto 77, antes de que Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3') marcaran en los últimos minutos para sellar la cuarta victoria consecutiva del PSG.
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Angers SCO 2-5 Olympique de Marsella
El Olympique de Marseille dio una exhibición ofensiva a domicilio y goleó al Angers SCO por 5-2 en el estadio Raymond Kopa. El OM desbordó a los locales con una presión ofensiva constante y sumó tres puntos con una contundente victoria fuera de casa.
- AFP
Paris FC 4-3 Stade Rennais FC
El Stade Jean-Bouin fue escenario de un emocionante partido de siete goles en el que el recién ascendido Paris FC resistió ante el Stade Rennais FC para imponerse por 4-3. El Paris FC tomó ventaja pronto y después aguantó la intensa reacción del Rennes, que vio cuatro tarjetas amarillas en la primera parte de un encuentro de gran tensión.
- AFP
Olympique de Lyon 2-1 OGC Niza
El Olympique Lyonnais logró una trabajada victoria en casa por 2-1 ante el OGC Nice en el Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi adelantó al Nice en el minuto 18, pero el Lyon remontó con goles de Pavel Šulc (32') y Tanner Tessmann (36') antes del descanso. El Lyon defendió con firmeza su ventaja durante los últimos 20 minutos pese a que Keito Nakamura vio la tarjeta roja directa en el minuto 70.
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FC Lorient 1-0 AS Mónaco
El FC Lorient dio la gran sorpresa en el Stade du Moustoir al derrotar por 1-0 a un AS Monaco que atraviesa un gran momento. La solidez defensiva del Lorient frustró al Monaco durante todo el partido y permitió al equipo local sumar los tres puntos, además de propinar un revés a su rival en la zona alta de la clasificación.
- AFP
ES Troyes AC 1-3 RC Lens
El RC Lens logró una convincente victoria a domicilio por 3-1 ante el ES Troyes AC en el Stade de l'Aube. El Lens aprovechó las oportunidades al contragolpe en ambas mitades y dejó al Troyes en los puestos bajos de la clasificación.
- AFP
Le Havre AC 1-3 AJ Auxerre
El AJ Auxerre sumó su segunda victoria consecutiva al imponerse por 3-1 al Le Havre AC en el Stade Océane. El Auxerre tomó el control del partido en la segunda parte y logró una cómoda victoria a domicilio por dos goles de diferencia.
- AFP
Le Mans FC 0-3 Toulouse FC
El Toulouse FC firmó una actuación eficaz a domicilio y venció por 3-0 al Le Mans FC en el Stade Marie-Marvingt sin encajar goles. El Toulouse aprovechó sus ocasiones decisivas e impidió que el equipo recién ascendido volviera a meterse en el partido.
- AFP
LOSC Lille 1-1 Stade Brestois 29
El LOSC Lille y el Stade Brestois 29 empataron 1-1 en el Decathlon Arena. Ambos equipos generaron ocasiones en un partido igualado y terminaron repartiéndose los puntos.
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