El Paris Saint-Germain se llevó el honor en Le Classique con una victoria por 2-1 ante su rival Olympique de Marseille en el Stade Vélodrome. Ferran Torres abrió el marcador para los visitantes en el minuto 66 antes de que Angel Gomes empatara para el OM en el 72. Marquinhos devolvió rápidamente la ventaja al PSG en el minuto 74. El Marsella se vio obligado a disputar el último cuarto de hora con diez jugadores tras la segunda tarjeta amarilla a Timothy Weah.