La jornada de LaLiga recién terminada vio al Atlético de Madrid recibir una goleada ante el Athletic Club, y al Real Madrid perder terreno en la lucha por el título con una derrota frente a un siempre impresionante Real Betis. Fue más de lo mismo para el Barcelona, que arrolló a un desafortunado Valencia.
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Resumen de la jornada 4 de LaLiga: los equipos de Madrid son los grandes perdedores
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Real Betis 1-0 Real Madrid
El Real Betis continuó con su excelente inicio de temporada al vencer por 1-0 al Real Madrid en el Villamarín. Betis y Madrid están ahora igualados con nueve puntos tras cuatro partidos, y es un resultado que da a Barcelona cierta iniciativa temprana en la lucha por el título. Kylian Mbappe falló un penalti en el tiempo añadido para el Real Madrid, que también está pendiente del estado físico de Jude Bellingham.
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Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid
El Atleti sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Athletic Club este fin de semana, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet. El Madrid sigue arrastrando problemas en ataque. El delantero argentino Julian Álvarez quiere salir del club después de que no se materializara su deseado traspaso al Barcelona, mientras que Alexander Sorloth está de baja por lesión. Está siendo una racha irregular de resultados para Diego Simeone, ya que la derrota ante el Bilbao llegó después de una victoria por 3-1 en Sevilla y un empate 2-2 con el Villarreal. Alvarez entró desde el banquillo ante el Bilbao, al igual que su compatriota y fichaje veraniego Cristian Romero.
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Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander
El Vallecano se impuso en un trepidante partido de cinco goles, remontando en dos ocasiones un tanto en contra para acabar llevándose la victoria pese a quedarse con 10 hombres en los compases finales. Sergio Camello brilló en el equipo local con un doblete y una asistencia, impulsando a los suyos hacia su primer triunfo de la temporada.
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Villarreal 2-3 Deportivo La Coruña
Otro thriller de cinco goles vio al recién ascendido Dépor sumar tres valiosos puntos en Villarreal. El trotamundos Pierre-Emerick Aubameyang marcó en el minuto 88 el gol de la victoria para los visitantes, que siguen invictos con ocho puntos tras cuatro partidos de LaLiga. Hasta ahora, su regreso a la máxima categoría está siendo soberbio.
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Valencia 0-5 Barcelona
El pésimo inicio de campaña del Valencia continuó con una goleada por 0-5 en casa ante el campeón, el Barcelona. Los Che son colistas de la categoría tras cuatro partidos y con un solo punto. Lamine Yamal brilló en el conjunto visitante con un doblete, mientras que Dani Olmo firmó dos asistencias. El Barça suma ya cuatro victorias en cuatro partidos.
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Deportivo Alavés 5-2 Osasuna
El delantero argentino Lucas Boye se llevó el balón del partido a casa tras su hat-trick en otro encuentro de alta anotación en LaLiga. El Alavés suma 10 puntos después de cuatro partidos y sigue invicto; solo Barcelona y Deportivo de La Coruña pueden decir lo mismo. En otro encuentro, Málaga y Levante empataron sin goles, y el Espanyol sacó un empate 1-1 ante el Sevilla.
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