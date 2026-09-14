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FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

Traducido por

Resumen de la jornada 4 de la Ligue 1: el PSG logra su primera victoria en Brest, el Rennes supera al Marsella y el Mónaco empata en Estrasburgo

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
Mónaco
Lille
Strasbourg
Auxerre
Lens
Brest
Lyon
Marsella
Paris FC
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Niza

Análisis completo de la cuarta jornada de la Ligue 1. Desglosamos los resultados de la jornada 4, las principales historias, las actuaciones individuales más destacadas y los festivales de goles antes de la quinta jornada de partidos.

La cuarta jornada de la Ligue 1 2026/27 dejó duelos tácticos cruciales, victorias muy trabajadas y novedades importantes en toda Francia. El Paris Saint-Germain puso en marcha la defensa de su título con una ajustada victoria en Brest, mientras que el Stade Rennais infligió otra derrota al Marsella y el Mónaco se dejó puntos en Estrasburgo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint-Germain

    El Paris Saint-Germain logró su primera victoria liguera de la temporada con un trabajado triunfo por 0-1 a domicilio ante el Stade Brestois 29. Ferran Torres marcó el gol decisivo en el minuto 5, al definir con acierto. El equipo de Luis Enrique se mantuvo firme en defensa pese a la presión final y a las tarjetas amarillas para Vitinha y Dro Fernández.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLEAFP

    Stade Rennais FC 1-0 Olympique de Marsella

    El Stade Rennais FC se impuso por 1-0 al Olympique de Marseille en el Roazhon Park en un duelo de alta intensidad. El Rennes marcó el único gol del partido y frenó en todo momento el impulso ofensivo del Marsella. La frustración del OM fue en aumento hasta ver cuatro tarjetas amarillas y encajar su segunda derrota liguera consecutiva.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    RC Strasbourg Alsace 1-1 AS Monaco

    El líder de la liga, AS Monaco, empató 1-1 con el RC Strasbourg Alsace en el Stade de la Meinau. Strasbourg contuvo la potente línea ofensiva del Monaco, lo que hizo que ambos equipos se repartieran los puntos en una batalla táctica muy disputada.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-TROYESAFP

    LOSC Lille 2-0 ES Troyes AC

    El LOSC Lille volvió a la senda del triunfo con una cómoda victoria en casa por 2-0 ante el ES Troyes AC, equipo de la zona baja, en el Decathlon Arena. Lille controló el ritmo desde el pitido inicial y aprovechó sus ocasiones con eficacia, al tiempo que no concedió a Troyes ninguna oportunidad clara.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LYONAFP

    Paris FC 0-0 Olympique Lyonnais

    El Paris FC y el Olympique Lyonnais firmaron un empate sin goles, 0-0, en el Stade Jean-Bouin. Las ocasiones claras escasearon, ya que ambas líneas defensivas se impusieron y mantuvieron a los dos equipos de lleno en la lucha por la zona alta de la tabla.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-NICEAFP

    AJ Auxerre 1–0 OGC Nice

    El AJ Auxerre logró su primera victoria de la temporada de la Ligue 1 al imponerse por 1-0 al OGC Nice en el Stade de l'Abbé-Deschamps. Un único gol fue suficiente para el Auxerre, que defendió su ventaja con un juego físico en los últimos minutos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LENSAFP

    Le Mans FC 2-2 RC Lens

    El ascendido Le Mans FC logró un emocionante empate 2-2 ante el RC Lens en el Stade Marie-Marvingt. Ambos equipos alternaron fases de ataque en un encuentro abierto y se repartieron los puntos al pitido final.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-TOULOUSEAFP

    FC Lorient 2-2 Toulouse FC

    El FC Lorient y el Toulouse FC se repartieron los puntos en un vibrante partido de cuatro goles (2-2) en el Stade du Moustoir. El Toulouse remontó para sumar un punto muy trabajado lejos de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-ANGERSAFP

    Le Havre AC 0-0 Angers SCO

    Le Havre AC y Angers SCO empataron 0-0 en un duelo sin goles en el Stade Océane. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones de remate en el último tercio y finalmente se repartieron los puntos.